https://sputnik-georgia.ru/20220429/gamkrelidze-pandemiya-ne-zavershilas-i-poka-ne-vidno-kontsa-266304737.html

Гамкрелидзе: пандемия не завершилась и пока не видно конца

Гамкрелидзе: пандемия не завершилась и пока не видно конца

Путь к завершению пандемии лежит через иммунизацию, напомнил главный эпидемиолог страны 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T10:18+0400

2022-04-29T10:18+0400

2022-04-29T10:18+0400

шестая волна

амиран гамкрелидзе

грузия

новости

общество

всемирная организация здравоохранения

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Неизвестно, когда именно завершится пандемия коронавируса, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования.С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем до 200-300 случаев в сутки. Эпидемиологи ожидают, что осенью коронавирус еще больше ослабеет и превратится в сезонный грипп.По его словам, если будет привито 70% населения мира, то у вируса не будет точки распространения и пандемия перейдет в эндемический режим.Главный эпидемиолог Грузии отметил, что и прививка, и заболевание не оставляют постоянный иммунитет. Он длится 6-8 месяцев, после чего человек вновь может заразиться. Именно поэтому важно сделать бустер-дозу, подчеркнул Гамкрелидзе."Научный мир обсуждает, что по большей вероятности ВОЗ в этом году должна объявить пандемию завершенной. Коронавирус может превратиться в респираторную и гриппозную инфекцию, но для этого нужно, чтобы большая часть населения перенесла инфекцию, или сделала прививку", - отметил Гамкрелидзе.По словам грузинских специалистов, в Грузии по официальным данным иммунитет к коронавирусу имеют уже 85% населения.Напомним, что Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. До этого, 30 января ВОЗ объявила коронавирус глобальной опасностью.Пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией, вспыхнула в Китае в декабре 2019 года. В Грузии первый случай коронавируса выявили 26 февраля 2020 года.

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амиран гамкрелидзе, грузия, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19