https://sputnik-georgia.ru/20220429/gruzinskaya-dzyudoistka-prinesla-gruzii-pervuyu-medal-na-chempionate-evropy-266325667.html

Грузинская дзюдоистка принесла Грузии первую медаль на чемпионате Европы

Грузинская дзюдоистка принесла Грузии первую медаль на чемпионате Европы

Липартелиани стала первой грузинской дзюдоисткой, которая завоевала медаль на чемпионате Европы 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T22:36+0400

2022-04-29T22:36+0400

2022-04-29T22:36+0400

спорт

грузия

новости

чемпионат европы по дзюдо

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Грузинская дзюдоистка Этер Липартелиани (57 кг) завоевала в пятницу бронзовую медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Софии.В поединке за третье место 22-летняя спортсменка из Грузии чистым броском победила чешку Веру Земанову и принесла сборной Грузии первую медаль на турнире.Это первая в карьере Этер Липартелиани медаль, завоеванная на официальных соревнованиях для взрослых спортсменов - Олимпийских играх, чемпионатах Мира и Европы. В то же время она стала первой грузинской дзюдоисткой, которая завоевала медаль на чемпионате Европы.Без медалей остались соревнующиеся сегодня Лухум Чхвимиани (60 кг), Джаба Папинашвили (60 кг) и Важа Маргвелашвили (66 кг). Все трое выбыли из турнира.С 29 апреля по 1 мая в Софии (Болгария) проходит чемпионат Европы по дзюдо 2022 года. Согласно заявкам, в соревнованиях принимают участие 362 спортсмена из 40 стран континента.

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спорт, грузия, новости, чемпионат европы по дзюдо