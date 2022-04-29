https://sputnik-georgia.ru/20220429/gruziya-zapolnila-pervuyu-chast-oprosnika-evrosoyuza-266312158.html

Грузия заполнила первую часть опросника Евросоюза

Грузия заполнила первую часть опросника Евросоюза

Окончательное решение в связи с присвоением статуса кандидата будет принято в июне текущего года на заседании Европейского совета 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T14:37+0400

2022-04-29T14:37+0400

2022-04-29T14:41+0400

грузия - ес

политика

грузия

новости

ираклий гарибашвили

еврокомиссия

европарламент

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23756/94/237569462_0:43:5273:3009_1920x0_80_0_0_734538b7e74547fc34999f72c285d95c.jpg

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Грузия завершила работу над первой частью опросника, полученного от Еврокомиссии: она будет передана послу ЕС в Грузии Карлу Харцелю 2 мая, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительственной комиссии по интеграции в ЕС.Грузия получила опросник, необходимый для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС 11 апреля, и должна заполнить его в течение месяца. Окончательное решение в связи с присвоением статуса кандидата будет принято в июне текущего года на заседании Европейского совета.ЕС установил в качестве даты подачи второй части опросника 13 мая, но правительство Грузии желает предоставить вопросник ЕС как можно скорее.По сообщению пресс-службы аппарата правительства, премьер-министр на сегодняшнем заседании принял решение о том, что вторая, отраслевая часть, как и первая часть опросника, будет обнародована.Ираклий Гарибашвили призвал госорганы продолжать активную работу над второй частью анкеты, чтобы, как и первую часть, заполнить максимально эффективно и в кратчайшие сроки.После подачи заполненной анкеты Еврокомиссия приступит к подготовке собственного оценочного отчета, который будет передан в Совет Европейского Союза.Заявку на членство в Евросоюзе чуть раньше Грузии подала Украина. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия - ес, политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, европарламент, украина