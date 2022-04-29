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Грузия заполнила первую часть опросника Евросоюза
Грузия заполнила первую часть опросника Евросоюза
Окончательное решение в связи с присвоением статуса кандидата будет принято в июне текущего года на заседании Европейского совета 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T14:37+0400
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Грузия завершила работу над первой частью опросника, полученного от Еврокомиссии: она будет передана послу ЕС в Грузии Карлу Харцелю 2 мая, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительственной комиссии по интеграции в ЕС.Грузия получила опросник, необходимый для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС 11 апреля, и должна заполнить его в течение месяца. Окончательное решение в связи с присвоением статуса кандидата будет принято в июне текущего года на заседании Европейского совета.ЕС установил в качестве даты подачи второй части опросника 13 мая, но правительство Грузии желает предоставить вопросник ЕС как можно скорее.По сообщению пресс-службы аппарата правительства, премьер-министр на сегодняшнем заседании принял решение о том, что вторая, отраслевая часть, как и первая часть опросника, будет обнародована.Ираклий Гарибашвили призвал госорганы продолжать активную работу над второй частью анкеты, чтобы, как и первую часть, заполнить максимально эффективно и в кратчайшие сроки.После подачи заполненной анкеты Еврокомиссия приступит к подготовке собственного оценочного отчета, который будет передан в Совет Европейского Союза.Заявку на членство в Евросоюзе чуть раньше Грузии подала Украина. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.
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Грузия заполнила первую часть опросника Евросоюза
14:37 29.04.2022 (обновлено: 14:41 29.04.2022)
Окончательное решение в связи с присвоением статуса кандидата будет принято в июне текущего года на заседании Европейского совета
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Грузия завершила работу над первой частью опросника, полученного от Еврокомиссии: она будет передана послу ЕС в Грузии Карлу Харцелю 2 мая, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительственной комиссии по интеграции в ЕС.
Грузия получила опросник, необходимый для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС 11 апреля, и должна заполнить его в течение месяца. Окончательное решение в связи с присвоением статуса кандидата будет принято в июне текущего года на заседании Европейского совета.
Как сообщает пресс-служба аппарата правительства, в соответствии с поручением премьер-министра ведется активная работа по заполнению второй, отраслевой части опросника, которая включает 33 главы и до 2 300 вопросов по всем секторам.
ЕС установил в качестве даты подачи второй части опросника 13 мая, но правительство Грузии желает предоставить вопросник ЕС как можно скорее.
По сообщению пресс-службы аппарата правительства, премьер-министр на сегодняшнем заседании принял решение о том, что вторая, отраслевая часть, как и первая часть опросника, будет обнародована.
Ираклий Гарибашвили призвал госорганы продолжать активную работу над второй частью анкеты, чтобы, как и первую часть, заполнить максимально эффективно и в кратчайшие сроки.
После подачи заполненной анкеты Еврокомиссия приступит к подготовке собственного оценочного отчета, который будет передан в Совет Европейского Союза.
Заявку на членство в Евросоюзе чуть раньше Грузии подала Украина. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
После этого председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе призвал Евросоюз "в чрезвычайном порядке" рассмотреть заявку и принять решение о присуждении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.
В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.