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Коронавирус в Грузии: главное о COVID на 29 апреля
Коронавирус в Грузии: главное о COVID на 29 апреля
В данное время состояние 71 ковид-пациента тяжелое, за сутки скончались двое 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T12:36+0400
2022-04-29T12:36+0400
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Грузинские медики из 148 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 72 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующиам образом:В стране за последние сутки сделано 24 593 теста на коронавирус, 22 635 – на антиген, 1 958 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 654 945 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 280 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 636 800 пациентов.За последние сутки из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались два пациента. С начала пандемии – 16 807.На данный момент в стране 1 312 активных случаев, из них 296 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 71 пациента тяжелое, 1 016 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 28 апреля, составляет 0,6%, за две недели – 1,04%, за семь дней – 1,94%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, коронавирус в грузии, здравоохранение в грузии

Коронавирус в Грузии: главное о COVID на 29 апреля

12:36 29.04.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 29.04.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В данное время состояние 71 ковид-пациента тяжелое, за сутки скончались двое
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Грузинские медики из 148 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 72 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующиам образом:
Имерети – 27
Кахети – 11
Гурия – 8
Квемо Картли – 8
Самегрело - Земо Сванети – 7
Аджария – 5
Шида Картли – 4
Мцхета-Мтианети – 3
Самцхе-Джавахети – 3
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.
В стране за последние сутки сделано 24 593 теста на коронавирус, 22 635 – на антиген, 1 958 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 654 945 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 280 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 636 800 пациентов.
За последние сутки из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались два пациента. С начала пандемии – 16 807.
На данный момент в стране 1 312 активных случаев, из них 296 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 71 пациента тяжелое, 1 016 пациентов проходят курс лечения дома.
Показатель положительности, по данным на 28 апреля, составляет 0,6%, за две недели – 1,04%, за семь дней – 1,94%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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