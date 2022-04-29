https://sputnik-georgia.ru/20220429/kpp-vale-na-gruzino-turetskoy-granitse-vremenno-zakroyut-266324495.html

КПП "Вале" на грузино-турецкой границе временно закроют

КПП "Вале" на грузино-турецкой границе временно закроют

После завершения ремонтных работ на турецкой стороне таможенный пост "Вале" продолжит работу в обычном режиме 29.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. В связи с ремонтными работами на таможенно-пропускном пункте "Пософ-Тюркгюзю" (турецко-грузинская граница) процедуры таможенного контроля на таможенно-пропускном пункте "Вале" будут приостановлены до 25 мая текущего года, сообщает Службы доходов министерства финансов Грузии.ТПП "Вале" находится в регионе Самцхе-Джавахети, недалеко от города Вале Ахалцихского муниципалитета. Также между Грузией и Турцией функционируют пропускные пункты "Сарпи" (регион Аджария) и "Карцахи" (регион Самцхе-Джавахети).После завершения ремонтных работ на турецкой стороне таможенный пост "Вале" продолжит работу в обычном режиме. Следовательно, пропуск пассажиров и грузов будет осуществляться беспрепятственно.Служба доходов отмечает, что процедуры пересечения границы могут осуществляться в направлении таможенного поста "Карцахи", который работает с полной загрузкой в связи с увеличением международного грузооборота.

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грузия, новости, турция, грузино-турецкая граница