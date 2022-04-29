https://sputnik-georgia.ru/20220429/ministr-inostrannykh-del-gruzii-posetit-armeniyu-266319622.html

Министр иностранных дел Грузии посетит Армению

Министр иностранных дел Грузии посетит Армению

Дарчиашвили встретится с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и другими первыми лицами республики 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T17:17+0400

2022-04-29T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили отправится с официальным визитом в Армению 29-30 апреля, сообщает пресс-служба МИД Грузии.Дарчиашвили также встретится с президентом Армении Ваагном Хачатуряном. Во время встреч стороны рассмотрят широкий спектр сотрудничества между странами, отмечают в МИД Грузии.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.

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грузия, армения, грузино-армянские отношения, новости, мид грузии, никол пашинян