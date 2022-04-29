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Очередное заявление Арестовича вызвало осуждение главы МИД Грузии
Очередное заявление Арестовича вызвало осуждение главы МИД Грузии
Правительство Грузии делает все возможное, чтобы в этот сложный период максимально помочь Украине, заявил министр 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T14:58+0400
2022-04-29T14:58+0400
2022-04-29T15:17+0400
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политика
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили считает, что заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в адрес правительства Грузии нанесут ущерб отношениям двух стран.Арестович в эфире программы "Фейгин Live" 28 апреля сказал, что позицию и заявления грузинских властей в отношении Украины оценит грузинский народ и сделает это на предстоящих выборах. К премьеру и министрам правительства Грузии Арестович обратился, как к "зайкам", и передал им "пламенный привет".По его словам, правительство Грузии делает все возможное, чтобы в этот сложный период максимально помочь Украине.Ранее Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции России.Арестович также считает, что правительство Грузии своими действиями и заявлениями очень старается угодить России.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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грузия, украина, новости, алексей арестович, илья дарчиашвили, обострение ситуации вокруг украины 2022, политика
Очередное заявление Арестовича вызвало осуждение главы МИД Грузии
14:58 29.04.2022 (обновлено: 15:17 29.04.2022)
Правительство Грузии делает все возможное, чтобы в этот сложный период максимально помочь Украине, заявил министр
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили считает, что заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в адрес правительства Грузии нанесут ущерб отношениям двух стран.
Арестович в эфире программы "Фейгин Live" 28 апреля сказал, что позицию и заявления грузинских властей в отношении Украины оценит грузинский народ и сделает это на предстоящих выборах. К премьеру и министрам правительства Грузии Арестович обратился, как к "зайкам", и передал им "пламенный привет".
"Мы пытались развивать двусторонние отношения, будем продолжать в этом же режиме, и очень жаль, что распространяются такие непонятные заявления, которые наносят ущерб отношениям между двумя странами", – заявил Дарчиашвили.
По его словам, правительство Грузии делает все возможное, чтобы в этот сложный период максимально помочь Украине.
Ранее Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции России.
Арестович также считает, что правительство Грузии своими действиями и заявлениями очень старается угодить России.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.