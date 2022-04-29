https://sputnik-georgia.ru/20220429/ocherednoe-zayavlenie-arestovicha-vyzvalo-osuzhdenie-glavy-mid-gruzii-266313989.html

Очередное заявление Арестовича вызвало осуждение главы МИД Грузии

Очередное заявление Арестовича вызвало осуждение главы МИД Грузии

Правительство Грузии делает все возможное, чтобы в этот сложный период максимально помочь Украине, заявил министр 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T14:58+0400

2022-04-29T14:58+0400

2022-04-29T15:17+0400

грузия

украина

новости

алексей арестович

илья дарчиашвили

обострение ситуации вокруг украины 2022

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/18/252411603_0:76:1280:797_1920x0_80_0_0_48ed315894c05c0becb2661d295aaa61.jpg

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили считает, что заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в адрес правительства Грузии нанесут ущерб отношениям двух стран.Арестович в эфире программы "Фейгин Live" 28 апреля сказал, что позицию и заявления грузинских властей в отношении Украины оценит грузинский народ и сделает это на предстоящих выборах. К премьеру и министрам правительства Грузии Арестович обратился, как к "зайкам", и передал им "пламенный привет".По его словам, правительство Грузии делает все возможное, чтобы в этот сложный период максимально помочь Украине.Ранее Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции России.Арестович также считает, что правительство Грузии своими действиями и заявлениями очень старается угодить России.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, украина, новости, алексей арестович, илья дарчиашвили, обострение ситуации вокруг украины 2022, политика