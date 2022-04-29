https://sputnik-georgia.ru/20220429/perekhod-kvaratskheliya-v-napoli--khoroshiy-znak-dlya-futbola-gruzii-byvshiy-trener-sbornoy-266301297.html
Переход Кварацхелия в "Наполи" – хороший знак для футбола Грузии: бывший тренер сборной
Переход Кварацхелия в "Наполи" – хороший знак для футбола Грузии: бывший тренер сборной
Кварацхелия ждет большая карьера, если он подойдет к вопросу с умом, считает тренер 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T09:57+0400
2022-04-29T09:57+0400
2022-04-29T09:57+0400
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Переход полузащитника батумского "Динамо" и национальной команды Хвичи Кварацхелия в итальянский "Наполи" станет хорошим знаком не только для игрока, но и грузинского футбола, заявил бывший главный тренер сборной Грузии по футболу Владимир Вайсс .Переход Кварацхелия в "Наполи" стал одним из главных предметов обсуждения не только в Грузии, но и за ее пределами. Издание Corriere dello Sport уже нарекло Хвичу "грузинским Месси".По словам словацкого специалиста, он дал шанс совсем юному Кварацхелия еще три года назад, когда пригласил его в сборную."Хвича может хорошо проявить себя в Италии. Если бы он не обладал должными качествами, то "Наполи" бы им не заинтересовался. Три года назад, когда он был совсем молодым игроком, я вызвал его в сборную Грузии и дал шанс", – рассказал Вайс.По его словам, Кварацхелия ждет большая карьера, если он подойдет к вопросу с умом.В конце марта Хвича Кварацхелия покинул ряды казанского "Рубина" и перешел в состав действующего чемпиона Грузии – батумского "Динамо" – на правах свободного агента.
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спорт, грузия, новости, владимир вайсс, хвича кварацхелия, футбол
Переход Кварацхелия в "Наполи" – хороший знак для футбола Грузии: бывший тренер сборной
Кварацхелия ждет большая карьера, если он подойдет к вопросу с умом, считает тренер
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Переход полузащитника батумского "Динамо" и национальной команды Хвичи Кварацхелия в итальянский "Наполи" станет хорошим знаком не только для игрока, но и грузинского футбола, заявил бывший главный тренер сборной Грузии по футболу Владимир Вайсс .
Переход Кварацхелия в "Наполи" стал одним из главных предметов обсуждения не только в Грузии, но и за ее пределами. Издание Corriere dello Sport уже нарекло Хвичу "грузинским Месси".
"Я знаю его способности и верю, что все получится. Это отличный трансфер. Переход в "Наполи" – хороший знак не только для него, но и для грузинского футбола", – рассказал Вайсс.
По словам словацкого специалиста, он дал шанс совсем юному Кварацхелия еще три года назад, когда пригласил его в сборную.
"Хвича может хорошо проявить себя в Италии. Если бы он не обладал должными качествами, то "Наполи" бы им не заинтересовался. Три года назад, когда он был совсем молодым игроком, я вызвал его в сборную Грузии и дал шанс", – рассказал Вайс.
По его словам, Кварацхелия ждет большая карьера, если он подойдет к вопросу с умом.
В конце марта Хвича Кварацхелия покинул ряды казанского "Рубина" и перешел в состав действующего чемпиона Грузии – батумского "Динамо" – на правах свободного агента.