https://sputnik-georgia.ru/20220429/prognozy-pogody-v-vostochnoy-gruzii-budut-bolee-tochnymi-266301206.html
Прогнозы погоды в Восточной Грузии будут более точными
Прогнозы погоды в Восточной Грузии будут более точными
Новый радар позволил на 3-4 часа раньше получать информацию в "живом режиме" с точностью 80-90% 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T10:36+0400
2022-04-29T10:36+0400
2022-04-29T10:36+0400
грузия
погода
новости
синоптики
национальное агентство охраны окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Правительство Грузии приобрело современный метеорологический радар, который был установлен в Восточной Грузии недалеко от поселка Кикети (пригород Тбилиси).Теперь прогнозировать погоду в Восточной Грузии можно с точностью 80-90%.Общая стоимость проекта составляет более 4,2 миллиона лари.Новый радар позволил на 3-4 часа раньше получать информацию в "живом режиме" с точностью 80-90% и при необходимости действовать максимально оперативно.Новые радары улучшат прогнозирование ожидаемых осадков и их интенсивности, а также стихийных бедствий почти по всей Грузии.До этого в Грузии было всего два метеорадара. Первый установили в 2020 году в Западной Грузии на территории, прилегающей к городу Кутаиси. Второй – в прошлом году в пригороде Тбилиси.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, погода, новости, синоптики, национальное агентство охраны окружающей среды
Прогнозы погоды в Восточной Грузии будут более точными
Новый радар позволил на 3-4 часа раньше получать информацию в "живом режиме" с точностью 80-90%
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Правительство Грузии приобрело современный метеорологический радар, который был установлен в Восточной Грузии недалеко от поселка Кикети (пригород Тбилиси).
Теперь прогнозировать погоду в Восточной Грузии можно с точностью 80-90%.
Общая стоимость проекта составляет более 4,2 миллиона лари.
Новый радар позволил на 3-4 часа раньше получать информацию в "живом режиме" с точностью 80-90% и при необходимости действовать максимально оперативно.
Как ранее заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия, для улучшения качества прогноза погоды в Грузии дополнительно установят до 300 метеорологических радаров до конца 2023 года.
Новые радары улучшат прогнозирование ожидаемых осадков и их интенсивности, а также стихийных бедствий почти по всей Грузии.
До этого в Грузии было всего два метеорадара. Первый установили в 2020 году в Западной Грузии на территории, прилегающей к городу Кутаиси. Второй – в прошлом году в пригороде Тбилиси.