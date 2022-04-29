https://sputnik-georgia.ru/20220429/prognozy-pogody-v-vostochnoy-gruzii-budut-bolee-tochnymi-266301206.html

Прогнозы погоды в Восточной Грузии будут более точными

Прогнозы погоды в Восточной Грузии будут более точными

Новый радар позволил на 3-4 часа раньше получать информацию в "живом режиме" с точностью 80-90% 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T10:36+0400

2022-04-29T10:36+0400

2022-04-29T10:36+0400

грузия

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синоптики

национальное агентство охраны окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Правительство Грузии приобрело современный метеорологический радар, который был установлен в Восточной Грузии недалеко от поселка Кикети (пригород Тбилиси).Теперь прогнозировать погоду в Восточной Грузии можно с точностью 80-90%.Общая стоимость проекта составляет более 4,2 миллиона лари.Новый радар позволил на 3-4 часа раньше получать информацию в "живом режиме" с точностью 80-90% и при необходимости действовать максимально оперативно.Новые радары улучшат прогнозирование ожидаемых осадков и их интенсивности, а также стихийных бедствий почти по всей Грузии.До этого в Грузии было всего два метеорадара. Первый установили в 2020 году в Западной Грузии на территории, прилегающей к городу Кутаиси. Второй – в прошлом году в пригороде Тбилиси.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, погода, новости, синоптики, национальное агентство охраны окружающей среды