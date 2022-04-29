https://sputnik-georgia.ru/20220429/sila-muzhestvo-i-lyubov-top-5-samykh-krasivykh-gruzinskikh-tantsev-266292630.html

Сила, мужество и любовь: Топ-5 самых красивых грузинских танцев

Сила, мужество и любовь: Топ-5 самых красивых грузинских танцев

Ежегодно 29 апреля отмечается Международный день танца. Инициирован он был в 1982 году Международным советом танца ЮНЕСКО. Мы, естественно, поговорим в этот... 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T14:00+0400

2022-04-29T14:00+0400

2022-04-29T14:00+0400

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Таких разных – мужественных, воинственных, а также женственных и летящих, быстрых, резких и, напротив, плавных и нежных. Несмотря на то, что они такие разные, все они про одно – про любовь.Интересно, что каждый грузинский танец отражает жизнь региона, в котором он зародился и, таким образом, является отличным от других и уникальным. Sputnik Грузия расскажет читателям о пяти самых известных и красивых грузинских национальных танцах.КартулиТанец Картули, наверное, один из самых известных и эффектных. Часто его танцуют на свадьбах, так как исполняют танец лишь двое – мужчина и женщина. По традиции, грузинские танцы пропитаны уважением мужчины к женщине, поэтому в этом танце мужчина на протяжении всего танца держится на определенном расстоянии от партнерши, высказывая этим ей свое признание.Он не отводит от нее своего взгляда, показывая, что для него она одна единственная. Женщина же смотрит вниз, скользит, будто лебедь. Несмотря на то, что со стороны это кажется несложным – Картули имеет репутацию одного из сложных танцев.РачулиГрузинский народный танец Рачули стал широко известен публике совсем недавно – в начале двухтысячных годов. Поэтому он все еще глубоко аутентичный. Его танцуют так же просто и задорно, как танцевали бы на лугу рачинские крестьяне. Этот игривый и шуточный танец не оставляет равнодушным никого – стоит заиграть музыке и ноги сами идут в пляс.АчарулиАчарули – танец из региона Грузии Аджария. От предыдущего танца Ачарули отличается своей непринужденностью, шаловливостью и веселым настроем. Здесь мужчины и женщины будто бы флиртуют друг с другом в танце. Если девушки исполняют красивые, изящные партии, то у мужчин движения быстрые и ловкие.ХорумиЭто еще один танец из региона Аджарии, но носит совершенно другой характер. Хоруми больше про мужество и отвагу. В этом танце могут принимать участие до 30-40 танцоров. По сюжету все начинается с того, что двое мужчин ищут место, где разбить военный лагерь. Затем они зовут на сцену остальных. Зрелище становится захватывающим, когда "воины" начинают праздновать победу. Поэтому Хоруми – это танец, выражающий мужество, отвагу и любовь к Родине.МтилуриНу, и, наконец, Мтилури – танец горцев, который родом из района Мтиулети. Здесь вы можете наблюдать соревнование мужчин за женщину, за свое место. Сначала молодые мужчины соревнуются между собой, показывая свою ловкость в танце, а после – выход девушек. В танце также есть красивейшие сольные исполнения мужчин, которые показывают трюки на коленях и пуантах, что тоже является технически сложными элементами.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузинские танцы, грузинская культура, культура, грузия, обзоры