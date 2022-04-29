https://sputnik-georgia.ru/20220429/sinoptiki-preduprezhdayut--v-gruzii-ukhudshitsya-pogoda-266317572.html

Синоптики предупреждают – в Грузии ухудшится погода

Синоптики предупреждают – в Грузии ухудшится погода

Из-за ожидаемых осадков в реках страны может подняться уровень воды, что приведет к наводнения и оползням 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T17:00+0400

2022-04-29T17:00+0400

2022-04-29T17:00+0400

грузия

новости

погода

национальное агентство охраны окружающей среды

прогноз погоды

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии с 29 апреля, говорится в пресс-релизе Национального агентства окружающей среды.Со второй половины 29 апреля до 3 мая в Восточной Грузии, а 1-2 мая в Западной Грузии ожидаются временами кратковременные дожди и гроза, в некоторых местах сильный ветер.В некоторых районах Восточной Грузии ожидается град, а 2 мая временами будет сильный ветер.Синоптики предупреждают, что из-за ожидаемых осадков в реках страны может подняться уровень воды. Из-за ухудшения погоды могут возникнуть наводнения, оползни.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода, национальное агентство охраны окружающей среды, прогноз погоды