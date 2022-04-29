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Синоптики предупреждают – в Грузии ухудшится погода
Синоптики предупреждают – в Грузии ухудшится погода
Из-за ожидаемых осадков в реках страны может подняться уровень воды, что приведет к наводнения и оползням 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T17:00+0400
2022-04-29T17:00+0400
2022-04-29T17:00+0400
грузия
новости
погода
национальное агентство охраны окружающей среды
прогноз погоды
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии с 29 апреля, говорится в пресс-релизе Национального агентства окружающей среды.Со второй половины 29 апреля до 3 мая в Восточной Грузии, а 1-2 мая в Западной Грузии ожидаются временами кратковременные дожди и гроза, в некоторых местах сильный ветер.В некоторых районах Восточной Грузии ожидается град, а 2 мая временами будет сильный ветер.Синоптики предупреждают, что из-за ожидаемых осадков в реках страны может подняться уровень воды. Из-за ухудшения погоды могут возникнуть наводнения, оползни.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, национальное агентство охраны окружающей среды, прогноз погоды
Синоптики предупреждают – в Грузии ухудшится погода
Из-за ожидаемых осадков в реках страны может подняться уровень воды, что приведет к наводнения и оползням
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии с 29 апреля, говорится в пресс-релизе Национального агентства окружающей среды.
Со второй половины 29 апреля до 3 мая в Восточной Грузии, а 1-2 мая в Западной Грузии ожидаются временами кратковременные дожди и гроза, в некоторых местах сильный ветер.
В некоторых районах Восточной Грузии ожидается град, а 2 мая временами будет сильный ветер.
Синоптики предупреждают, что из-за ожидаемых осадков в реках страны может подняться уровень воды. Из-за ухудшения погоды могут возникнуть наводнения, оползни.