https://sputnik-georgia.ru/20220429/solnechnoe-zatmenie-30-aprelya-2022-chto-nelzya-delat-primety-i-ritualy-266310570.html

Солнечное затмение 30 апреля 2022: что нельзя делать, приметы и ритуалы

Солнечное затмение 30 апреля 2022: что нельзя делать, приметы и ритуалы

Частное солнечное затмение произойдет 30 апреля – астрономическое явление смогут наблюдать в Южной Америке, акватории Тихого океана и Антарктиде

2022-04-29T18:18+0400

2022-04-29T18:18+0400

2022-04-29T18:18+0400

справки

солнечное затмение

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С древних времен солнечные и лунные затмения вызывали у людей страх – природные явления считали предвестниками разрухи, войн, голода, болезней, и они пытались защитить себя разными ритуалами.Несмотря на то, что эти и другие астрономические события наука давно и подробно разъяснила, люди продолжают верить в приметы и проводить ритуалы во время затмений.Что нельзя делать в период солнечного затмения 30 апреля, а также о приметах и ритуалах, связанных с небесным явлением, вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Что нельзя делатьНародные приметы запрещают в день солнечного затмения почти все – нельзя в этот день заводить новые знакомства, принимать алкоголь, рисковать, делать роскошные приобретения и так далее.По статистике, в период затмений учащаются дорожно-транспортные происшествия, поэтому 30 апреля нельзя долгое время управлять транспортным средством и отправляться в длительные путешествия.Нельзя 30 апреля конфликтовать и выяснять отношения, ибо в период затмений возрастает число конфликтов и разводов.В период солнечного затмения нельзя начинать что-то новое – дела могут идти хорошо, а в определенный момент удача может от вас отвернуться.Нельзя в солнечное затмение планировать операции, менять имидж и транжирить – любое действие будет отражаться на здоровье, удаче и благосостоянии. По приметам во время затмения нельзя открывать окна, чтобы его "свет" не попал в дом.Приметы на солнечное затмениеНародные приметы про солнечное затмение противоречивы – одни предсказывают положительные изменения, другие являются признаком бедствий.Попасть в день солнечного затмения под дождь или просто разлить воду - хорошая примета. А сломать каблук или подвернуть ногу – плохая примета, предвещающая неприятности.В солнечное затмение избавиться от всего старого считается хорошей приметой. По приметам в год, когда происходит солнечное затмение, урожай бывает скудный и плохо хранится.РитуалыВ старину люди верили, что во время солнечного затмения специальными ритуалами можно изменить свою судьбу, и, соответственно, к нему готовились. Многие и в наши дни в это верят и следуют рекомендациям специалистов.В дни солнечного затмения можно легко избавляться от вредных привычек, заболеваний, от изживших себя отношений, негативных эмоций, страхов и так далее. Этот период желательно провести в спокойной обстановке и, собравшись с мыслями, подвести итоги.Перед затмением также желательно исключить из своего рациона животную пищу, орехи и семечки.Ритуал на очищениеЗа час до солнечного затмения нужно выпить стакан холодной воды и подумать о том, от чего хочется очиститься. За десять минут до затмения посмотреться в зеркало, затем закрыть глаза и мысленно посмотреть в воображаемое зеркале на свое отражение.Соберитесь и мысленно представьте, что всеми заболеваниями и отрицательными чертами обладаете не вы, а ваше отражение. Затем подумайте, что ваш "двойник" постепенно уходит в глубину зеркала и растворяется вдалеке. Завершите ритуал, мысленно отпуская все проблемы и тревоги.Еще один ритуал на очищение можно провести с зажженной свечой. Сядьте так, чтобы пламя свечи находилось на уровне лба между бровями. Сконцентрируйтесь и подумайте о том, от чего хотите избавиться, и представьте, что все неприятности постепенно сгорают в пламени. Ритуал продолжайте до тех пор, пока на душе не почувствуете облегчение.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

справки , солнечное затмение