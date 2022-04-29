https://sputnik-georgia.ru/20220429/solnechnoe-zatmenie-30-aprelya-2022-chto-nelzya-delat-primety-i-ritualy-266310570.html
Солнечное затмение 30 апреля 2022: что нельзя делать, приметы и ритуалы
Солнечное затмение 30 апреля 2022: что нельзя делать, приметы и ритуалы
Частное солнечное затмение произойдет 30 апреля – астрономическое явление смогут наблюдать в Южной Америке, акватории Тихого океана и Антарктиде
2022-04-29T18:18+0400
2022-04-29T18:18+0400
2022-04-29T18:18+0400
справки
солнечное затмение
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С древних времен солнечные и лунные затмения вызывали у людей страх – природные явления считали предвестниками разрухи, войн, голода, болезней, и они пытались защитить себя разными ритуалами.Несмотря на то, что эти и другие астрономические события наука давно и подробно разъяснила, люди продолжают верить в приметы и проводить ритуалы во время затмений.Что нельзя делать в период солнечного затмения 30 апреля, а также о приметах и ритуалах, связанных с небесным явлением, вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Что нельзя делатьНародные приметы запрещают в день солнечного затмения почти все – нельзя в этот день заводить новые знакомства, принимать алкоголь, рисковать, делать роскошные приобретения и так далее.По статистике, в период затмений учащаются дорожно-транспортные происшествия, поэтому 30 апреля нельзя долгое время управлять транспортным средством и отправляться в длительные путешествия.Нельзя 30 апреля конфликтовать и выяснять отношения, ибо в период затмений возрастает число конфликтов и разводов.В период солнечного затмения нельзя начинать что-то новое – дела могут идти хорошо, а в определенный момент удача может от вас отвернуться.Нельзя в солнечное затмение планировать операции, менять имидж и транжирить – любое действие будет отражаться на здоровье, удаче и благосостоянии. По приметам во время затмения нельзя открывать окна, чтобы его "свет" не попал в дом.Приметы на солнечное затмениеНародные приметы про солнечное затмение противоречивы – одни предсказывают положительные изменения, другие являются признаком бедствий.Попасть в день солнечного затмения под дождь или просто разлить воду - хорошая примета. А сломать каблук или подвернуть ногу – плохая примета, предвещающая неприятности.В солнечное затмение избавиться от всего старого считается хорошей приметой. По приметам в год, когда происходит солнечное затмение, урожай бывает скудный и плохо хранится.РитуалыВ старину люди верили, что во время солнечного затмения специальными ритуалами можно изменить свою судьбу, и, соответственно, к нему готовились. Многие и в наши дни в это верят и следуют рекомендациям специалистов.В дни солнечного затмения можно легко избавляться от вредных привычек, заболеваний, от изживших себя отношений, негативных эмоций, страхов и так далее. Этот период желательно провести в спокойной обстановке и, собравшись с мыслями, подвести итоги.Перед затмением также желательно исключить из своего рациона животную пищу, орехи и семечки.Ритуал на очищениеЗа час до солнечного затмения нужно выпить стакан холодной воды и подумать о том, от чего хочется очиститься. За десять минут до затмения посмотреться в зеркало, затем закрыть глаза и мысленно посмотреть в воображаемое зеркале на свое отражение.Соберитесь и мысленно представьте, что всеми заболеваниями и отрицательными чертами обладаете не вы, а ваше отражение. Затем подумайте, что ваш "двойник" постепенно уходит в глубину зеркала и растворяется вдалеке. Завершите ритуал, мысленно отпуская все проблемы и тревоги.Еще один ритуал на очищение можно провести с зажженной свечой. Сядьте так, чтобы пламя свечи находилось на уровне лба между бровями. Сконцентрируйтесь и подумайте о том, от чего хотите избавиться, и представьте, что все неприятности постепенно сгорают в пламени. Ритуал продолжайте до тех пор, пока на душе не почувствуете облегчение.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
справки , солнечное затмение
Солнечное затмение 30 апреля 2022: что нельзя делать, приметы и ритуалы
Частное солнечное затмение произойдет 30 апреля – астрономическое явление смогут наблюдать в Южной Америке, акватории Тихого океана и Антарктиде
С древних времен солнечные и лунные затмения вызывали у людей страх – природные явления считали предвестниками разрухи, войн, голода, болезней, и они пытались защитить себя разными ритуалами.
Несмотря на то, что эти и другие астрономические события наука давно и подробно разъяснила, люди продолжают верить в приметы и проводить ритуалы во время затмений.
Что нельзя делать в период солнечного затмения 30 апреля, а также о приметах и ритуалах, связанных с небесным явлением, вы узнаете из материала Sputnik Грузия
.
Что нельзя делать
Народные приметы запрещают в день солнечного затмения почти все – нельзя в этот день заводить новые знакомства, принимать алкоголь, рисковать, делать роскошные приобретения и так далее.
По статистике, в период затмений учащаются дорожно-транспортные происшествия, поэтому 30 апреля нельзя долгое время управлять транспортным средством и отправляться в длительные путешествия.
Нельзя 30 апреля конфликтовать и выяснять отношения, ибо в период затмений возрастает число конфликтов и разводов.
В период солнечного затмения нельзя начинать что-то новое – дела могут идти хорошо, а в определенный момент удача может от вас отвернуться.
Нельзя в солнечное затмение планировать операции, менять имидж и транжирить – любое действие будет отражаться на здоровье, удаче и благосостоянии. По приметам во время затмения нельзя открывать окна, чтобы его "свет" не попал в дом.
Приметы на солнечное затмение
Народные приметы про солнечное затмение противоречивы – одни предсказывают положительные изменения, другие являются признаком бедствий.
Попасть в день солнечного затмения под дождь или просто разлить воду - хорошая примета. А сломать каблук или подвернуть ногу – плохая примета, предвещающая неприятности.
В солнечное затмение избавиться от всего старого считается хорошей приметой. По приметам в год, когда происходит солнечное затмение, урожай бывает скудный и плохо хранится.
Ритуалы
В старину люди верили, что во время солнечного затмения специальными ритуалами можно изменить свою судьбу, и, соответственно, к нему готовились. Многие и в наши дни в это верят и следуют рекомендациям специалистов.
Например, нейтрализовать негативное воздействие солнечного затмения рекомендуют контрастным душем, который желательно принимать утром и вечером в течение 10 минут, за день, а лучше за три до солнечного затмения. При этом мужчины должны начинать и заканчивать ритуал, обливаясь холодной водой, а женщины – горячей.
В дни солнечного затмения можно легко избавляться от вредных привычек, заболеваний, от изживших себя отношений, негативных эмоций, страхов и так далее. Этот период желательно провести в спокойной обстановке и, собравшись с мыслями, подвести итоги.
Перед затмением также желательно исключить из своего рациона животную пищу, орехи и семечки.
Ритуал на очищение
За час до солнечного затмения нужно выпить стакан холодной воды и подумать о том, от чего хочется очиститься. За десять минут до затмения посмотреться в зеркало, затем закрыть глаза и мысленно посмотреть в воображаемое зеркале на свое отражение.
Соберитесь и мысленно представьте, что всеми заболеваниями и отрицательными чертами обладаете не вы, а ваше отражение. Затем подумайте, что ваш "двойник" постепенно уходит в глубину зеркала и растворяется вдалеке. Завершите ритуал, мысленно отпуская все проблемы и тревоги.
Еще один ритуал на очищение можно провести с зажженной свечой. Сядьте так, чтобы пламя свечи находилось на уровне лба между бровями. Сконцентрируйтесь и подумайте о том, от чего хотите избавиться, и представьте, что все неприятности постепенно сгорают в пламени. Ритуал продолжайте до тех пор, пока на душе не почувствуете облегчение.
Материал подготовлен на основе открытых источников