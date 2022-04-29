https://sputnik-georgia.ru/20220429/solnechnoe-zatmenie-v-aprele-2022-gde-i-kogda-nablyudat-266302963.html

Солнечное затмение в апреле 2022: где и когда наблюдать

Солнечное затмение в апреле 2022: где и когда наблюдать

Первое солнечное затмение в 2022 году состоится 30 апреля – интересное астрономическое событие открывает коридор затмений, который завершится 16 мая – полным лунным затмением

2022-04-29T11:21+0400

2022-04-29T11:21+0400

2022-04-29T11:21+0400

солнечное затмение

справки

луна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/07/251956901_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e181690a8acdf75bf3dcbefac4f2471e.jpg

Солнечное затмение – астрономические явление, во время которого Луна частично или полностью закрывает небесное светило от наблюдающих на Земле. Затмение Солнца происходит только в новолуние, когда сторона Луны, обращенная к нашей планете, не освещена и сама царица ночи не видна.Солнечное затмение 30 апреля частное, соответственно, Луна покроет Землю частично.Где и когда можно наблюдать частное солнечное затмение в апреле 2022 года, вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Где и когда наблюдатьЧастное солнечное затмение 30 апреля смогут наблюдать в Южной Америке, Антарктиде и акватории Тихого океана. Интересное астрономическое явление начнется в 22:45 по тбилисскому времени. Общая продолжительность затмения составит около четырех часов. К сожалению, жители Грузии и России не смогут наблюдать частное солнечное затмение.А тем, кто сможет наблюдать солнечное затмение, необходимо знать о мерах предосторожности: наблюдать Солнце в это время без специальных очков с защитой от ультрафиолета нельзя.Наблюдать это астрономическое явление можно и через черно-белую непроявленную фотопленку. И важно помнить, что небезопасно смотреть на Солнце более 40 секунд.Кстати, специалисты не советуют делать снимки обычным фотоаппаратом или телефоном, так как фото не получится, а матрица в устройстве может сгореть.Второе частное солнечное затмение ожидается 25 октября. Общая продолжительность затмения составит более четырех часов.Астрологи предупреждаютВ древние времена солнечное затмение считалось негативным знаком, предвещающим неприятности. В наши дни, по словам астрологов, это явление оказывает свое влияние на жителей всей планеты. В частности, во время солнечного затмения снижается работоспособность, обостряются хронические заболевания, ухудшается психоэмоциональное состояние и так далее.Солнечное затмение 30 апреля, которое произойдет в знаке Тельца, затронет темы финансов и сбережений, продуктов питания, развития, кардинального изменения уровня жизни. Многим придется пересмотреть свои взгляды на жизнь, поменять приоритеты и цели.Астрологи не рекомендуют в этот день отправляться в дальние путешествия, но если поехать куда-то придется, будьте предельно осторожны на дорогах.Материал подготовлен на основе открытых источников

луна

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

солнечное затмение, справки , луна