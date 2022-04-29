https://sputnik-georgia.ru/20220429/solnechnoe-zatmenie-v-aprele-2022-gde-i-kogda-nablyudat-266302963.html
Солнечное затмение в апреле 2022: где и когда наблюдать
Солнечное затмение в апреле 2022: где и когда наблюдать
Первое солнечное затмение в 2022 году состоится 30 апреля – интересное астрономическое событие открывает коридор затмений, который завершится 16 мая – полным лунным затмением
2022-04-29T11:21+0400
2022-04-29T11:21+0400
2022-04-29T11:21+0400
солнечное затмение
справки
луна
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Солнечное затмение – астрономические явление, во время которого Луна частично или полностью закрывает небесное светило от наблюдающих на Земле. Затмение Солнца происходит только в новолуние, когда сторона Луны, обращенная к нашей планете, не освещена и сама царица ночи не видна.Солнечное затмение 30 апреля частное, соответственно, Луна покроет Землю частично.Где и когда можно наблюдать частное солнечное затмение в апреле 2022 года, вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Где и когда наблюдатьЧастное солнечное затмение 30 апреля смогут наблюдать в Южной Америке, Антарктиде и акватории Тихого океана. Интересное астрономическое явление начнется в 22:45 по тбилисскому времени. Общая продолжительность затмения составит около четырех часов. К сожалению, жители Грузии и России не смогут наблюдать частное солнечное затмение.А тем, кто сможет наблюдать солнечное затмение, необходимо знать о мерах предосторожности: наблюдать Солнце в это время без специальных очков с защитой от ультрафиолета нельзя.Наблюдать это астрономическое явление можно и через черно-белую непроявленную фотопленку. И важно помнить, что небезопасно смотреть на Солнце более 40 секунд.Кстати, специалисты не советуют делать снимки обычным фотоаппаратом или телефоном, так как фото не получится, а матрица в устройстве может сгореть.Второе частное солнечное затмение ожидается 25 октября. Общая продолжительность затмения составит более четырех часов.Астрологи предупреждаютВ древние времена солнечное затмение считалось негативным знаком, предвещающим неприятности. В наши дни, по словам астрологов, это явление оказывает свое влияние на жителей всей планеты. В частности, во время солнечного затмения снижается работоспособность, обостряются хронические заболевания, ухудшается психоэмоциональное состояние и так далее.Солнечное затмение 30 апреля, которое произойдет в знаке Тельца, затронет темы финансов и сбережений, продуктов питания, развития, кардинального изменения уровня жизни. Многим придется пересмотреть свои взгляды на жизнь, поменять приоритеты и цели.Астрологи не рекомендуют в этот день отправляться в дальние путешествия, но если поехать куда-то придется, будьте предельно осторожны на дорогах.Материал подготовлен на основе открытых источников
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
солнечное затмение, справки , луна
Солнечное затмение в апреле 2022: где и когда наблюдать
Первое солнечное затмение в 2022 году состоится 30 апреля – интересное астрономическое событие открывает коридор затмений, который завершится 16 мая – полным лунным затмением
Солнечное затмение – астрономические явление, во время которого Луна частично или полностью закрывает небесное светило от наблюдающих на Земле. Затмение Солнца происходит только в новолуние, когда сторона Луны, обращенная к нашей планете, не освещена и сама царица ночи не видна.
Солнечное затмение 30 апреля частное, соответственно, Луна покроет Землю частично.
Где и когда можно наблюдать частное солнечное затмение в апреле 2022 года, вы узнаете из материала Sputnik Грузия
.
Где и когда наблюдать
Частное солнечное затмение 30 апреля смогут наблюдать в Южной Америке, Антарктиде и акватории Тихого океана.
Интересное астрономическое явление начнется в 22:45 по тбилисскому времени. Общая продолжительность затмения составит около четырех часов. К сожалению, жители Грузии и России не смогут наблюдать частное солнечное затмение.
А тем, кто сможет наблюдать солнечное затмение, необходимо знать о мерах предосторожности: наблюдать Солнце в это время без специальных очков с защитой от ультрафиолета нельзя.
Наблюдать это астрономическое явление можно и через черно-белую непроявленную фотопленку. И важно помнить, что небезопасно смотреть на Солнце более 40 секунд.
Кстати, специалисты не советуют делать снимки обычным фотоаппаратом или телефоном, так как фото не получится, а матрица в устройстве может сгореть.
Второе частное солнечное затмение ожидается 25 октября. Общая продолжительность затмения составит более четырех часов.
Астрологи предупреждают
В древние времена солнечное затмение считалось негативным знаком, предвещающим неприятности. В наши дни, по словам астрологов, это явление оказывает свое влияние на жителей всей планеты.
В частности, во время солнечного затмения снижается работоспособность, обостряются хронические заболевания, ухудшается психоэмоциональное состояние и так далее.
Солнечное затмение 30 апреля, которое произойдет в знаке Тельца, затронет темы финансов и сбережений, продуктов питания, развития, кардинального изменения уровня жизни. Многим придется пересмотреть свои взгляды на жизнь, поменять приоритеты и цели.
Астрологи не рекомендуют в этот день отправляться в дальние путешествия, но если поехать куда-то придется, будьте предельно осторожны на дорогах.
Материал подготовлен на основе открытых источников