https://sputnik-georgia.ru/20220429/spiker-parlamenta-gruzii-podverg-kritike-pozitsiyu-narodnogo-zaschitnika-po-saakashvili-266306803.html

Спикер парламента Грузии подверг критике позицию народного защитника по Саакашвили

Спикер парламента Грузии подверг критике позицию народного защитника по Саакашвили

Избирательно относиться к здоровью одного заключенного, игнорируя других – неправильно, считает Папуашвили 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T11:40+0400

2022-04-29T11:40+0400

2022-04-29T12:26+0400

шалва папуашвили

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нино ломджария

ника мелия

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что народный защитник Нино Ломджария должна беспокоиться о здоровье каждого заключенного, а не только об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили.Народный защитник Грузии Нино Ломджария на брифинге 27 апреля озвучила рекомендацию сформировать группу врачей, которая решит, где и в какой форме лучше лечить экс-президента. По ее словам, есть несколько различных вариантов решения вопроса. Например, отсрочка исполнения приговора по состоянию здоровья.Как отметил Папуашвили, народный защитник, НПО, представители "Единого национального движения" и члены семьи Саакашвили должны убедить его не отказываться от предложенной медицинской помощи, а наоборот.Спикер подчеркнул, что Саакашвили оказывается соответствующая медицинская помощь, другой вопрос, что он от нее отказывается. В том числе от помощи психолога или психиатра.По словам председателя парламента, Саакашвили совершил преступление, но не хочет нести наказание."Человек совершил преступление, за которое он осужден. Он отбывает это наказание в тюрьме, но он не хочет находиться в тюрьме, потому что это для него некомфортно... Это самое простое объяснение того абсурда, в котором мы находимся из-за конкретных организаций и партий", – сказал Папуашвили.По словам спикера, если человек совершил преступление, то он будет наказан. "Так устроена жизнь, закон строг, но это закон", – говорит Папуашвили.На последнем заседании суда в середине апреля экс-президент Грузии пожаловался на плохое самочувствие и некачественное лечение. По словам Саакашвили, он практически не может принимать пищу и из-за этого похудел на 12 кг. В пенитенциарной службе информацию о недостаточном медицинском обслуживании заключенного опровергли.Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия на днях обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать Саакашвили.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.

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шалва папуашвили, политика, грузия, новости, нино ломджария, ника мелия, михаил саакашвили