https://sputnik-georgia.ru/20220429/temur-ketsbaya-mozhet-vernutsya-v-apl-v-kachestve-trenera-266308371.html

Темур Кецбая может вернуться в АПЛ в качестве тренера

Темур Кецбая может вернуться в АПЛ в качестве тренера

Кроме Темура Кецбая на пост тренера рассматриваются еще две кандидатуры – испанец Диего Мартинес и итальянец Фабио Каннаваро 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T13:00+0400

2022-04-29T13:00+0400

2022-04-29T13:00+0400

темур кецбая

спорт

новости

грузия

англия

футбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/17/250431450_0:0:1101:619_1920x0_80_0_0_7a5aebbfd9219c800a1e38418cddd0a0.jpg

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Кандидатура грузинского футбольного тренера Темура Кецбая рассматривается в качестве наставника английского клуба "Уотфорд" из графства Хартфордшир, сообщает издание watfordobserver.co.uk.Сейчас клуб возглавляет бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон, который сменил на посту Клаудио Раньери. 70-летний итальянский специалист возглавил "Уотфорд" 4 октября 2021 года, сменив Хиско Муньоса.В этом сезоне после 33 туров "Уотфорд" набрал всего 22 очка, он находится на 19 месте. За пять туров до конца сезона он довольно внушительно уступает "Бернли" (31) и "Эвертону" (29).Кроме Темура Кецбая на пост тренера рассматриваются еще две кандидатуры – испанец Диего Мартинес и итальянец Фабио Каннаваро.Темур Кецбая хорошо знаком с английским футболом. С 1997 по 2000 год он играл за "Ньюкасл". А затем продолжил карьеру в "Вулверхэмптоне".

англия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

темур кецбая, спорт, новости, грузия, англия, футбол