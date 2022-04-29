https://sputnik-georgia.ru/20220429/temur-ketsbaya-mozhet-vernutsya-v-apl-v-kachestve-trenera-266308371.html
Темур Кецбая может вернуться в АПЛ в качестве тренера
Темур Кецбая может вернуться в АПЛ в качестве тренера
Кроме Темура Кецбая на пост тренера рассматриваются еще две кандидатуры – испанец Диего Мартинес и итальянец Фабио Каннаваро 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T13:00+0400
2022-04-29T13:00+0400
2022-04-29T13:00+0400
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Кандидатура грузинского футбольного тренера Темура Кецбая рассматривается в качестве наставника английского клуба "Уотфорд" из графства Хартфордшир, сообщает издание watfordobserver.co.uk.Сейчас клуб возглавляет бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон, который сменил на посту Клаудио Раньери. 70-летний итальянский специалист возглавил "Уотфорд" 4 октября 2021 года, сменив Хиско Муньоса.В этом сезоне после 33 туров "Уотфорд" набрал всего 22 очка, он находится на 19 месте. За пять туров до конца сезона он довольно внушительно уступает "Бернли" (31) и "Эвертону" (29).Кроме Темура Кецбая на пост тренера рассматриваются еще две кандидатуры – испанец Диего Мартинес и итальянец Фабио Каннаваро.Темур Кецбая хорошо знаком с английским футболом. С 1997 по 2000 год он играл за "Ньюкасл". А затем продолжил карьеру в "Вулверхэмптоне".
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темур кецбая, спорт, новости, грузия, англия, футбол
Темур Кецбая может вернуться в АПЛ в качестве тренера
Кроме Темура Кецбая на пост тренера рассматриваются еще две кандидатуры – испанец Диего Мартинес и итальянец Фабио Каннаваро
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik.
Кандидатура грузинского футбольного тренера Темура Кецбая рассматривается в качестве наставника английского клуба "Уотфорд" из графства Хартфордшир, сообщает издание watfordobserver.co.uk
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Как утверждает издание, оно располагает эксклюзивной информацией о том, что главный тренер "Анортосиса" (который тренировал сборную Грузии в 2009-2014 годах) рассматривается руководством "Уотфорда" как один из кандидатов.
Сейчас клуб возглавляет бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон, который сменил на посту Клаудио Раньери. 70-летний итальянский специалист возглавил "Уотфорд" 4 октября 2021 года, сменив Хиско Муньоса.
В этом сезоне после 33 туров "Уотфорд" набрал всего 22 очка, он находится на 19 месте. За пять туров до конца сезона он довольно внушительно уступает "Бернли" (31) и "Эвертону" (29).
Кроме Темура Кецбая на пост тренера рассматриваются еще две кандидатуры – испанец Диего Мартинес и итальянец Фабио Каннаваро.
Темур Кецбая хорошо знаком с английским футболом. С 1997 по 2000 год он играл за "Ньюкасл". А затем продолжил карьеру в "Вулверхэмптоне".