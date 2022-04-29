https://sputnik-georgia.ru/20220429/tsiskaridze-zamenit-galkina-na-pervom-kanale-266308938.html

Цискаридзе заменит Галкина на Первом канале?

Цискаридзе заменит Галкина на Первом канале?

Место постоянного ведущего шоу, как видно, пока вакантно 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T13:37+0400

2022-04-29T13:37+0400

2022-04-29T13:37+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

николай цискаридзе

максим галкин

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шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Знаменитый российский артист балета, педагог, экс-премьер балета Большого театра, народный артист РФ Николай Цискаридзе после переезда в Израиль Максима Галкина станет ведущим новой программы "Сегодня вечером", которая выйдет в эфир в майские праздники, сообщает "КП".Программа "Сегодня вечером", которую Максим Галкин вел в последнее время, перестала выходить после 19 февраля. В данное время Максим Галкин живет с супругой певицей Аллой Пугачевой и детьми в Израиле.

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николай цискаридзе, максим галкин, россия, новости, шоу-бизнес