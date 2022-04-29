https://sputnik-georgia.ru/20220429/tsiskaridze-zamenit-galkina-na-pervom-kanale-266308938.html
Цискаридзе заменит Галкина на Первом канале?
Цискаридзе заменит Галкина на Первом канале?
Место постоянного ведущего шоу, как видно, пока вакантно 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T13:37+0400
2022-04-29T13:37+0400
2022-04-29T13:37+0400
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Знаменитый российский артист балета, педагог, экс-премьер балета Большого театра, народный артист РФ Николай Цискаридзе после переезда в Израиль Максима Галкина станет ведущим новой программы "Сегодня вечером", которая выйдет в эфир в майские праздники, сообщает "КП".Программа "Сегодня вечером", которую Максим Галкин вел в последнее время, перестала выходить после 19 февраля. В данное время Максим Галкин живет с супругой певицей Аллой Пугачевой и детьми в Израиле.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
николай цискаридзе, максим галкин, россия, новости, шоу-бизнес
Цискаридзе заменит Галкина на Первом канале?
Место постоянного ведущего шоу, как видно, пока вакантно
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik.
Знаменитый российский артист балета, педагог, экс-премьер балета Большого театра, народный артист РФ Николай Цискаридзе после переезда в Израиль Максима Галкина станет ведущим новой программы "Сегодня вечером", которая выйдет в эфир в майские праздники, сообщает
"КП".
Как уточняет издание, съемки майского выпуска с участием Цискаридзе уже завершены. Станет ли Цискаридзе постоянным ведущим передачи – неясно.
Программа "Сегодня вечером", которую Максим Галкин вел в последнее время, перестала выходить после 19 февраля. В данное время Максим Галкин живет с супругой певицей Аллой Пугачевой и детьми в Израиле.