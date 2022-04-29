https://sputnik-georgia.ru/20220429/ubiystvo-spyaschikh-roditeley-v-tbilisi--prokuratura-gruzii-predyavila-obvinenie-zaderzhannomu-266316968.html

Убийство спящих родителей в Тбилиси – прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному

Убийство спящих родителей в Тбилиси – прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному

Обвиняемому грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T15:59+0400

2022-04-29T15:59+0400

2022-04-29T15:59+0400

главная прокуратура грузии

происшествия

тбилисский городской суд

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убийство

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Тбилиси в убийстве родителей, совершенном при отягчающих обстоятельствах, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия, говорится в заявлении ведомства.Расследование, проведенное Министерством внутренних дел, показало, что обвиняемый Д. Б. убил родителей из-за конфликта, который длился на протяжении многих лет.Затем уже из собственного оружия он выстрелил в голову матери. Обе жертвы спали на момент убийства. Они скончались на месте.По версии обвинения, после убийства обвиняемый инсценировал в доме ограбление, чтобы стереть следы преступления, после чего устроил в квартире пожар и открыл кран подачи бытового газа.Полиция задержала Д. Б. 28 апреля. Обвиняемый признал свою вину. Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.Прокуратура обратится в Тбилисский городской суд в установленный законом срок для избрания меры пресечения.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

главная прокуратура грузии, происшествия, тбилисский городской суд, грузия, новости, преступность в грузии, убийство