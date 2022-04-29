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Убийство спящих родителей в Тбилиси – прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному
Убийство спящих родителей в Тбилиси – прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному
Обвиняемому грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T15:59+0400
2022-04-29T15:59+0400
2022-04-29T15:59+0400
главная прокуратура грузии
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преступность в грузии
убийство
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Тбилиси в убийстве родителей, совершенном при отягчающих обстоятельствах, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия, говорится в заявлении ведомства.Расследование, проведенное Министерством внутренних дел, показало, что обвиняемый Д. Б. убил родителей из-за конфликта, который длился на протяжении многих лет.Затем уже из собственного оружия он выстрелил в голову матери. Обе жертвы спали на момент убийства. Они скончались на месте.По версии обвинения, после убийства обвиняемый инсценировал в доме ограбление, чтобы стереть следы преступления, после чего устроил в квартире пожар и открыл кран подачи бытового газа.Полиция задержала Д. Б. 28 апреля. Обвиняемый признал свою вину. Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.Прокуратура обратится в Тбилисский городской суд в установленный законом срок для избрания меры пресечения.
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главная прокуратура грузии, происшествия, тбилисский городской суд, грузия, новости, преступность в грузии, убийство
Убийство спящих родителей в Тбилиси – прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному
Обвиняемому грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Тбилиси в убийстве родителей, совершенном при отягчающих обстоятельствах, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия, говорится в заявлении ведомства.
Расследование, проведенное Министерством внутренних дел, показало, что обвиняемый Д. Б. убил родителей из-за конфликта, который длился на протяжении многих лет.
По данным ведомства, обвиняемый незаконно приобрел огнестрельное оружие. Далее, 27 апреля, дождавшись, когда другие члены семьи покинут дом, он взял огнестрельное оружие, зарегистрированное на имя отца, и выстрелил ему в голову.
Затем уже из собственного оружия он выстрелил в голову матери. Обе жертвы спали на момент убийства. Они скончались на месте.
По версии обвинения, после убийства обвиняемый инсценировал в доме ограбление, чтобы стереть следы преступления, после чего устроил в квартире пожар и открыл кран подачи бытового газа.
Полиция задержала Д. Б. 28 апреля. Обвиняемый признал свою вину. Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
Прокуратура обратится в Тбилисский городской суд в установленный законом срок для избрания меры пресечения.