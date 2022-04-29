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Украина, отношения с Россией и 9 Мая: что обсуждал Институт Евразии в Тбилиси - видео

Украина, отношения с Россией и 9 Мая: что обсуждал Институт Евразии в Тбилиси - видео

Институт Евразии провел круглый стол, посвященный ситуации на Украине, влиянию этого конфликта на Грузию и мероприятиям, которые должны быть проведены в... 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T17:21+0400

2022-04-29T17:21+0400

2022-04-29T17:25+0400

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По словам руководителя Института Евразии Гулбаата Рцхиладзе, деструктивные политические силы пытаются втянуть Грузию в войну и открыть в стране так называемый "второй фронт". "Мы призвали наши власти выстоять под натиском, который осуществляется со стороны Запада, в том числе через Украину, чтобы Грузию втянуть в конфронтацию, открыть "второй фронт" на Кавказе. Более того, мы призвали не только выстоять и не поддаваться на провокации, а углублять отношения с Россией, прежде всего экономические", - заявил Рцхиладзе в интервью Sputnik Грузия. Руководитель Института Евразии в данном контексте прокомментировал временное приостановление работы завода по производству минеральной воды "Боржоми". По его словам, это именно тот момент, когда санкции в отношении России напрямую отразились на жизни грузинского населения. "Простые люди, которые были трудоустроены на заводах "Боржоми", оказались под санкционным давлением, что абсолютно неприемлемо для Грузии. Надо срочно предпринимать какие-либо шаги в данном направлении", - сказал Рцхиладзе.Также руководитель института Евразии озвучил инициативу оказания гуманитарной помощи детям с Донбасса."Я предложил, чтобы грузинские компании, грузинские бизнесмены организовали гуманитарную помощь для детей Донбасса, хотя бы на уровне сладостей, чурчхел. Чтобы помощь от Грузии получили не только на Украине, но и по другую линию фронта – в Донбассе и, в частности, в Мариуполе, почему нет?" - сказал Рцхиладзе.Руководитель института Евразии затронул тему предстоящего празднования 9 Мая и рассказал о плане мероприятий, приуроченных ко дню Великой Победы. "В этом году мы почтим память генерала Порфирия Чанчибадзе, одного из немногих, но очень эффективных военачальников высшего ранга грузинского происхождения. Вы знаете, есть бюст этому Герою Советского Союза у кинотеатра "Сакартвело". Мы также отдадим дань уважения Мелитону Кантария, бюст которого несколько лет назад был поставлен в парке Киквидзе, практически напротив места, где стоит бюст Чанчибадзе. Кстати, это произошло по инициативе и благодаря усилиям волонтеров, а не властей. Спасибо этим волонтерам", - рассказал Рцхиладзе. После упомянутых мест, участники празднования отправятся на кладбище Кукиа и отдадут дань памяти воинам и героям, которые там похоронены.

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