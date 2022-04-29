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В Грузии ужесточили правила получения водительских прав – видео
В Грузии ужесточили правила получения водительских прав – видео
Получение водительских прав категории B и BE в Грузии теперь предусматривает обязательную сдачу практического экзамена в городе. Все подробности – в репортаже... 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T11:49+0400
2022-04-29T11:49+0400
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Новые правила предусматривают два этапа практического экзамена. Сначала нужно его сдать на площадке, а после кандидату дается год на то, чтобы сдать экзамен на управление автомобилем в городских условиях. Если экзамен в городе будет провален, то пересдать его разрешается не ранее, чем через 15 дней. Экзамены в городе можно будет сдать в Рустави, Гори, Телави, Поти, Ахалцихе, Кутаиси, Сачхере, Озургети и Батуми.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!
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В Грузии ужесточили правила получения водительских прав – видео
11:49 29.04.2022 (обновлено: 11:54 29.04.2022)
Получение водительских прав категории B и BE в Грузии теперь предусматривает обязательную сдачу практического экзамена в городе. Все подробности – в репортаже Sputnik Грузия
Новые правила предусматривают два этапа практического экзамена. Сначала нужно его сдать на площадке, а после кандидату дается год на то, чтобы сдать экзамен на управление автомобилем в городских условиях. Если экзамен в городе будет провален, то пересдать его разрешается не ранее, чем через 15 дней. Экзамены в городе можно будет сдать в Рустави, Гори, Телави, Поти, Ахалцихе, Кутаиси, Сачхере, Озургети и Батуми.