https://sputnik-georgia.ru/20220429/v-gruzii-uzhestochili-pravila-polucheniya-voditelskikh-prav---video-266307618.html

В Грузии ужесточили правила получения водительских прав – видео

В Грузии ужесточили правила получения водительских прав – видео

Получение водительских прав категории B и BE в Грузии теперь предусматривает обязательную сдачу практического экзамена в городе. Все подробности – в репортаже... 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T11:49+0400

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Новые правила предусматривают два этапа практического экзамена. Сначала нужно его сдать на площадке, а после кандидату дается год на то, чтобы сдать экзамен на управление автомобилем в городских условиях. Если экзамен в городе будет провален, то пересдать его разрешается не ранее, чем через 15 дней. Экзамены в городе можно будет сдать в Рустави, Гори, Телави, Поти, Ахалцихе, Кутаиси, Сачхере, Озургети и Батуми.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!

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