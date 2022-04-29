https://sputnik-georgia.ru/20220429/v-kutaisi-otmetyat-den-goroda-gviriloba-266237072.html

В Кутаиси отметят День города "Гвирилоба"

В Кутаиси отметят День города "Гвирилоба"

Традиция отмечать День города в Кутаиси существует с XIX века 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. День города – праздник "Гвирилоба" отметят в Кутаиси (регион Имерети) 2 мая, говорится в сообщении организаторов.На "Гвирилоба" состоится фестиваль цветов – первое мероприятие после пандемии. Гости смогут увидеть чайно-гибридные розы, шрабы, флорибрунда, штамбовые розы и другие виды цветов. Мероприятия пройдут в центральном парке города с 10:00 до 19:00.История города Традиция отмечать День города в Кутаиси существует с XIX века. Праздник носит название "Гвирилоба" ("гвирила" в переводе с грузинского – "ромашка"), так как в этот день жители города продавали цветы, собирая деньги на благотворительность. Кутаиси – это не только административный центр региона Имерети, но и один из древнейших городов мира. Археологические раскопки показывают, что Кутаиси основан в VI-V вв. до н. э. В VIII веке Кутаиси был столицей объединенного королевства Эгриси и Абхазии.Город расположен на обоих берегах реки Риони. В древнегреческой мифологии и истории Кутаиси упоминается еще в XVII-XV веке до н. э. Сведения о Кутаиси или, как его раньше называли, Айя сохранились в эпической поэме "Аргонавтика" Аполлония Родосского (III век до нашей эры). С античных времен и в феодальный период Кутаиси сохранял за собой статус первого города Западной Грузии (Колхети, Эгриси, Лазети). В Кутаиси жили и творили выдающиеся поэты, писатели, ученые, общественные деятели, музыканты, писатели и композиторы Грузии.

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