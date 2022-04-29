https://sputnik-georgia.ru/20220429/v-vysokogornom-regione-gruzii-otkroetsya-kabinet-dializa-266315695.html

В высокогорном регионе Грузии откроется кабинет диализа

В высокогорном регионе Грузии откроется кабинет диализа

Терапия диализа вскоре станет доступной также в Местия и Амбролаури 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T16:39+0400

2022-04-29T16:39+0400

2022-04-29T16:39+0400

тианети

мцхета-мтианети

грузия

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зураб азарашвили

самегрело-земо сванети

минздрав

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Кабинет диализа откроется в ближайшее время в Тианети и Казбеги (регион Мцхета-Мтианети), говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения Грузии.В Минздраве отметили, что терапия диализа будет доступна также в Местия (регион Самегрело-Земо Сванети) и Амбролаури (Рача-Лечхуми Квемо-Сванети).В рамках своего рабочего визита Азарашвили встретился и с медперсоналом центров регионального здравоохранения. Он получил от них информацию о тех нуждах, которые есть в центрах, и рассмотрел с ними вопросы улучшения существующих медсервисов и качества обслуживания.Вместе с главой Минздрава центры регионального здравоохранения осмотрел замминистра Илья Гудушаури, руководитель медицинского холдинга Грузии Джаба Сирбиладзе и и.о. директора Центра регионального здравоохранения Георгий Абаиадзе.

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тианети, мцхета-мтианети, грузия, новости, общество, зураб азарашвили, самегрело-земо сванети, минздрав