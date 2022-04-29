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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией временно закрыта для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией временно закрыта для большегрузов
Дорога для большегрузов закрыта из-за схода селя, движение для остальных видов транспорта свободно 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T19:38+0400
2022-04-29T19:38+0400
2022-04-29T19:43+0400
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на 61 км автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (поселок Пасанаури), говорится в заявлении департамента автомобильных дорог Министерства инфраструктуры и регионального развития.По информации ведомства, дорога для большегрузов закрыта из-за схода селя. Движение для остальных видов транспорта свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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Sputnik Грузия
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грузия, новости, общество, военно-грузинская дорога, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией временно закрыта для большегрузов
19:38 29.04.2022 (обновлено: 19:43 29.04.2022)
Дорога для большегрузов закрыта из-за схода селя, движение для остальных видов транспорта свободно
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на 61 км автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (поселок Пасанаури), говорится в заявлении департамента автомобильных дорог Министерства инфраструктуры и регионального развития.
По информации ведомства, дорога для большегрузов закрыта из-за схода селя.
Движение для остальных видов транспорта свободно.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.