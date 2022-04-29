https://sputnik-georgia.ru/20220429/vrut-svoim-grazhdanam-no-platyat-kak-evropa-privykaet-k-novoy-skheme-oplaty-gaza-v-rublyakh-266317898.html

Врут своим гражданам, но платят: как Европа привыкает к новой схеме оплаты газа в рублях

Врут своим гражданам, но платят: как Европа привыкает к новой схеме оплаты газа в рублях

Все больше европейских компаний открывают рублевые счета в "Газпромбанке", чтобы расплачиваться за российский газ по новой схеме. Как именно, смотрите в нашем... 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T15:56+0400

2022-04-29T15:56+0400

2022-04-29T15:56+0400

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Политики многих стран Евросоюза до сих пор возмущаются и говорят, что их страны не пойдут на условия России. Например, Польша и Болгария уже отказались оплачивать российский газ в рублях, и поэтому поставки в эти страны были остановлены. Впрочем, без российского газа им все равно не обойтись. Придется закупать его дороже и у тех стран и компаний, которые все же нашли способ оплатить газ по новым требованиям. Тему в интервью Baltnews обсудили с заместителем гендиректора Института национальной энергетики Александром Фроловым. Эксперт считает, что рано или поздно такие страны, как Болгария или Польша, поймут, что их экономика несет потери, а партнеры просто их обманули.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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