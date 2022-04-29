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Взрыв на заводе в Стамбуле - три человека погибли и девять пострадали
Взрыв на заводе в Стамбуле - три человека погибли и девять пострадали
Тушение пожара связано со сложностями, поскольку во время горения произошло еще несколько взрывов 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T17:54+0400
2022-04-29T17:54+0400
2022-04-29T17:54+0400
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ТБИЛИСИ, 29 апр— Sputnik. Три человека погибли, девять пострадали в ходе пожара на фабрике в Стамбуле.Пожар вспыхнул в промышленной зоне в Стамбуле, слышны взрывы, передал ранее телеканал A Haber."Приехало почти 10 пожарных машин, продолжают прибывать. К пострадавшим от задымления пожарным также были направлены машины скорой помощи. В больницу также доставлена пожарная команда. Фабрика продолжает гореть", - передал корреспондент телеканала.Погибшие – рабочие завода. Отмечается, что тушение пожара связано со сложностями, поскольку во время горения произошло еще несколько взрывов. По некоторым сведениям, на территории - сильное задымление, горят химикаты.Самочувствие некоторых пожарных резко ухудшилось, их госпитализировали.Причина взрыва пока не установлена. На данный момент фабрика продолжает гореть.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, происшествия, стамбул
Взрыв на заводе в Стамбуле - три человека погибли и девять пострадали
Тушение пожара связано со сложностями, поскольку во время горения произошло еще несколько взрывов
ТБИЛИСИ, 29 апр— Sputnik. Три человека погибли, девять пострадали в ходе пожара на фабрике в Стамбуле.
Пожар вспыхнул в промышленной зоне в Стамбуле, слышны взрывы, передал ранее телеканал A Haber.
"Приехало почти 10 пожарных машин, продолжают прибывать. К пострадавшим от задымления пожарным также были направлены машины скорой помощи. В больницу также доставлена пожарная команда. Фабрика продолжает гореть", - передал корреспондент телеканала.
Погибшие – рабочие завода. Отмечается, что тушение пожара связано со сложностями, поскольку во время горения произошло еще несколько взрывов. По некоторым сведениям, на территории - сильное задымление, горят химикаты.
Самочувствие некоторых пожарных резко ухудшилось, их госпитализировали.
Причина взрыва пока не установлена. На данный момент фабрика продолжает гореть.