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Зарплаты и занятость в Грузии - апрель 2022

Зарплаты и занятость в Грузии - апрель 2022

Средняя номинальная зарплата в Грузии в апреле 2022 года составляет 1 463 лари (480 долларов) 29.04.2022, Sputnik Грузия

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Согласно данным исследовательского центра PMC Research, количество трудоспособного населения в Грузии - 1,53 миллиона человек. При этом, в марте 2022 года количество людей, получающих ежемесячную зарплату, выросло на 4.9% по сравнению с мартом 2021 годом и на 5,3% по сравнению с мартом 2020 года.В марте 2022 года количество людей, получающих зарплату от 0 до 600 лари, составляло 24% от общего количества трудоустроенных, что по сравнению с мартом 2021 года меньше на 3,5 процентного пункта, а по сравнению с 2020 годом на 2,3 процентного пункта. Количество людей, получающих зарплату свыше 2 400 лари, составляло 16,6% от общего количества трудоустроенных, что на 3,2 процентного пункта больше, чем в марте 2021 года, и на 3,9 процентного пункта больше, чем в марте 2020 года.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о зарплатах и занятости в Грузии.Курс лари по отношению к доллару США на 29 апреля - 3,0597 GEL/$1.

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