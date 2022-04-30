https://sputnik-georgia.ru/20220430/budut-li-proizvodit-elektromobili-v-gruzii-perspektivy-novogo-zavoda-266340850.html

Будут ли производить электромобили в Грузии? Перспективы нового завода

Будут ли производить электромобили в Грузии? Перспективы нового завода

Индустриальный комплекс разместится в Кутаиси на территории площадью 100 гектаров 30.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-30T21:50+0400

2022-04-30T21:50+0400

2022-04-30T21:50+0400

электромобили

экономика

грузия

новости

кутаиси

changan automobile

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24710/52/247105207_0:56:3443:1993_1920x0_80_0_0_20ad19a948e33cf1f17bdbe729b7b795.jpg

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Власти Грузии собираются возобновить работу над проектом строительства завода по производству электромобилей в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. О строительстве завода по производству электромобилей во втором по величине городе Грузии – Кутаиси – власти страны объявили весной 2019 года. Соответствующий меморандум грузинский холдинг AiGroup подписал с китайским консорциумом Changan Automobile. Стороны договорились завершить строительство в течение 24 месяцев. Однако из-за пандемии процесс затормозился. Ранее премьер-министр Грузии анонсировал начало переговоров с инвесторами для строительства завода. По плану, спустя полтора года после начала работы завода, на рынке появится пять тысяч электромобилей. Вначале на заводе будут производить четыре модели автомобиля, и спустя пять лет произведенные в Грузии электромобили с надписью Made in Georgia станут главной экспортной продукцией Грузии. Ожидается, что завод ежегодно будет выпускать 40 тысяч электромобилей, одна половина из которых пойдет на внутренний рынок, а вторая – на экспорт в страны Евросоюза. На производстве на первом этапе будет занято до 300 местных жителей. Индустриальный комплекс разместится в Кутаиси на территории площадью 100 гектаров. Там будут также предприятия по производству экопродукции, солнечных панелей и высокотехнологической продукции.

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

электромобили, экономика, грузия, новости, кутаиси, changan automobile , ираклий гарибашвили