https://sputnik-georgia.ru/20220430/chto-my-edim-v-detskom-shokolade-nashli-salmonellu-266330440.html

Что мы едим: в детском шоколаде нашли сальмонеллу?

Что мы едим: в детском шоколаде нашли сальмонеллу?

Национальное продовольственное агентство уже поручило компании-импортеру снять с продажи конкретные партии 30.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-30T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Национальное продовольственное агентство Грузии получило новое уведомление о возможном наличии сальмонеллы в шоколадных продуктах Ferrero.В связи с этим агентство призывает потребителей не использовать продукты, если они приобрели продукты из названных партий.Согласно документам, приложенным к сообщению, ООО "Биди компани" ввозила в Грузию следующую продукцию:KINDER SCHOKOBONS, описание: SCHOKOBONS KINDER SCHOKOBONS G125X16 HANGING BAG GEORGIA&AZER:KINDER SORPRESA MAXI, описание: KINDER SORPRESA MAXI KINDER SORPRESA MAXI K2,5X12 PIECE CHRISTMAS:KINDER SCHOKOBONS, описание: SCHOKOBONS KINDER SCHOKOBONS G125X16 HANGING BAG BASE:Национальное продовольственное агентство уже начало проведение соответствующих мероприятий, а именно поручило компании-импортеру снять с продажи конкретные партии, изъять, зарегистрировать количество и немедленно информировать агентство о предпринятых действиях. Помимо этого, инспекторы агентства проведут неплановое инспектирование импортеров данной продукции.Отмечается, что подобное сообщение о возможном наличии сальмонелл в различных шоколадных изделиях Национальное продовольственное агентство получило и 7 апреля текущего года, после чего сразу же были запущены процедуры выявления конкретной партии.В Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и других странах зафиксированы сотни случаев сальмонеллы, особенно среди детей в возрасте до десяти лет. Отравление детей, предположительно, связано с фактом загрязнения бактерией сальмонелла шоколада "Киндер", производимого компанией Ferrero.

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