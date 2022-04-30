Что мы едим: в детском шоколаде нашли сальмонеллу?
© photo: Sputnik / Ruslan Krivobok / Перейти в фотобанкПамятник шоколаду (автор Илья Шанин) в городе Покров Владимирской области
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Национальное продовольственное агентство уже поручило компании-импортеру снять с продажи конкретные партии
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Национальное продовольственное агентство Грузии получило новое уведомление о возможном наличии сальмонеллы в шоколадных продуктах Ferrero.
Национальное продовольственное агентство 28 апреля получило уведомление через систему быстрого оповещения RASFF Европейской комиссии от Генерального директората по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE) о о возможном наличии сальмонеллы в некоторых шоколадных продуктах, производимых Ferrero в Бельгии.
В связи с этим агентство призывает потребителей не использовать продукты, если они приобрели продукты из названных партий.
Согласно документам, приложенным к сообщению, ООО "Биди компани" ввозила в Грузию следующую продукцию:
KINDER SCHOKOBONS, описание: SCHOKOBONS KINDER SCHOKOBONS G125X16 HANGING BAG GEORGIA&AZER:
Номер партии №L089RZ-/01, срок годности: 10.11.2021, количество: 218 кг;
Номер партии № L167RZ-/01, срок годности: 27.01.2022, количество: 871 кг;
Номер партии № L201R03/01, срок годности: 02.03.2022, количество: 54 кг.
KINDER SORPRESA MAXI, описание: KINDER SORPRESA MAXI KINDER SORPRESA MAXI K2,5X12 PIECE CHRISTMAS:
Номер партии № L301R03/09, срок годности 25.07.2022, количество: 411 кг.
KINDER SCHOKOBONS, описание: SCHOKOBONS KINDER SCHOKOBONS G125X16 HANGING BAG BASE:
Номер партии № L017L03/01 срок годности: 14.09.2022, количество: 435кг;
Номер партии № L038L03/01, срок годности: 05.10.2022, количество: 218 кг;
Номер партии № L245R03/01, срок годности: 30.04.2022, количество: 218 кг;
Номер партии № L266R03/01, срок годности: 21.05.2022, количество: 653 кг;
Номер партии № L294R03/01, срок годности: 18.06.2022, количество: 435 кг;
Номер партии № L299R03/01, срок годности: 23.06.2022, количество: 218 кг;
Номер партии № L326R03/01, срок годности: 20.07.2022, количество: 218 кг;
Номер партии № L342R03/03, срок годности: 05.08.2022, количество: 204 кг;
Номер партии № L349R03/05, срок годности: 12.08.2022, количество: 14 кг.
Национальное продовольственное агентство уже начало проведение соответствующих мероприятий, а именно поручило компании-импортеру снять с продажи конкретные партии, изъять, зарегистрировать количество и немедленно информировать агентство о предпринятых действиях.
Помимо этого, инспекторы агентства проведут неплановое инспектирование импортеров данной продукции.
Отмечается, что подобное сообщение о возможном наличии сальмонелл в различных шоколадных изделиях Национальное продовольственное агентство получило и 7 апреля текущего года, после чего сразу же были запущены процедуры выявления конкретной партии.
В Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и других странах зафиксированы сотни случаев сальмонеллы, особенно среди детей в возрасте до десяти лет. Отравление детей, предположительно, связано с фактом загрязнения бактерией сальмонелла шоколада "Киндер", производимого компанией Ferrero.