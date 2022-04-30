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Древний праздник "Цачхуроба": бездетные пары молились о ниспослании детей
Древний праздник "Цачхуроба": бездетные пары молились о ниспослании детей
Весной после Пасхи в Грузии отмечают народный праздник "Цачхуроба". Смотрите в видео Sputnik Грузия, как люди следуют древней традиции, история которой... 30.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-30T13:04+0400
2022-04-30T13:04+0400
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Каждую весну после Пасхи в селе Салхино Мартвильского района Грузии проходит праздник "Цачхуроба". Это древняя традиция, история которой насчитывает столетия. В этот день в село со всей Грузии съезжаются люди, чтобы побывать в церкви Святого Андрея Первозванного.Сюда приезжают бездетные пары, моля о ниспослании им детей, а также приезжают те, кто уже стал родителями. С собой люди привозят в церковь "аквани" – традиционные грузинские колыбели для младенцев. Родители оставляют "аквани" в церкви, а бездетные пары забирают их себе на счастье. Говорят, что многие верующие стали родителями, совершив паломничество на "Цачхуроба".ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!
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Древний праздник "Цачхуроба": бездетные пары молились о ниспослании детей
13:04 30.04.2022 (обновлено: 13:36 30.04.2022)
Весной после Пасхи в Грузии отмечают народный праздник "Цачхуроба". Смотрите в видео Sputnik Грузия, как люди следуют древней традиции, история которой насчитывает сотни лет
Каждую весну после Пасхи в селе Салхино Мартвильского района Грузии проходит праздник "Цачхуроба". Это древняя традиция, история которой насчитывает столетия. В этот день в село со всей Грузии съезжаются люди, чтобы побывать в церкви Святого Андрея Первозванного.
Сюда приезжают бездетные пары, моля о ниспослании им детей, а также приезжают те, кто уже стал родителями. С собой люди привозят в церковь "аквани" – традиционные грузинские колыбели для младенцев. Родители оставляют "аквани" в церкви, а бездетные пары забирают их себе на счастье. Говорят, что многие верующие стали родителями, совершив паломничество на "Цачхуроба".