https://sputnik-georgia.ru/20220430/drevniy-prazdnik-tsachkhuroba-bezdetnye-pary-molilis-o-nisposlanii-detey-266333799.html

Древний праздник "Цачхуроба": бездетные пары молились о ниспослании детей

Древний праздник "Цачхуроба": бездетные пары молились о ниспослании детей

Весной после Пасхи в Грузии отмечают народный праздник "Цачхуроба". Смотрите в видео Sputnik Грузия, как люди следуют древней традиции, история которой... 30.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-30T13:04+0400

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Каждую весну после Пасхи в селе Салхино Мартвильского района Грузии проходит праздник "Цачхуроба". Это древняя традиция, история которой насчитывает столетия. В этот день в село со всей Грузии съезжаются люди, чтобы побывать в церкви Святого Андрея Первозванного.Сюда приезжают бездетные пары, моля о ниспослании им детей, а также приезжают те, кто уже стал родителями. С собой люди привозят в церковь "аквани" – традиционные грузинские колыбели для младенцев. Родители оставляют "аквани" в церкви, а бездетные пары забирают их себе на счастье. Говорят, что многие верующие стали родителями, совершив паломничество на "Цачхуроба".ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!

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