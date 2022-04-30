https://sputnik-georgia.ru/20220430/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--novaya-statistika-266321055.html

Экономика Грузии продолжает расти – новая статистика

Экономика Грузии продолжает расти – новая статистика

В марте 2022 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост во всех видах деятельности 30.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-30T09:01+0400

2022-04-30T09:01+0400

2022-04-30T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Реальный рост ВВП в марте 2022 года составил 10,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за первый квартал – 14,4%, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.В марте 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рост наблюдался в следующих секторах: электроснабжение, газоснабжение, подача пара и кондиционированного воздуха, транспорт и складирование, гостиницы и рестораны, строительство, искусство, отдых и развлечения, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, говорится в сообщении "Сакстата".По словам начальника Департамента экономического анализа и реформ Минэкономики Грузии Вахтанга Цинцадзе, проекты, планируемые и реализуемые правительством, помогают поддерживать высокие темпы экономического роста, что, в свою очередь, отражается на создании рабочих мест и повышении благосостояния населения.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.

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грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика