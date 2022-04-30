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ЕС собирается предложить ввести запрет на нефть из РФ к концу года – Bloomberg

ЕС собирается предложить ввести запрет на нефть из РФ к концу года – Bloomberg

До полного эмбарго будут постепенно вводиться ограничения на импорт, пишут СМИ 30.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-30T22:24+0400

2022-04-30T22:24+0400

2022-04-30T22:24+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Европейский Союз (ЕС) намерен предложить ввести запрет на российскую нефть к концу 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.Ранее американское еженедельное издание New York Times со ссылкой на источники сообщило, что страны ЕС, скорее всего, примут решение одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе.Так, согласно источникам, другие предложения, которые могут стать частью следующего пакета санкций против РФ, включают "ограничения на консультативные услуги и услуги на базе облачных технологий, а также на приобретение недвижимости".Запад ввел внушительное количество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

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в мире, новости, россия, цены на нефть, bloomberg