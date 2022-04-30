https://sputnik-georgia.ru/20220430/eto-vredit-gruzino-ukrainskim-otnosheniyam--garibashvili-ob-arestoviche--266339028.html
"Это вредит грузино-украинским отношениям" – Гарибашвили о заявлениях Арестовича
"Это вредит грузино-украинским отношениям" – Гарибашвили о заявлениях Арестовича
Премьер-министр отметил, что главной задачей правительства Грузии является мир в стране 30.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-30T19:32+0400
2022-04-30T19:32+0400
2022-04-30T20:13+0400
грузия
украина
алексей арестович
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261425738_0:50:1280:771_1920x0_80_0_0_c70514b9ffbb1241c40b46587946d375.jpg
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Оскорбительные заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в адрес правительства Грузии вредят отношениям между грузинским и украинским народами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы "Фейгин Live" 28 апреля сказал, что позицию и заявления грузинских властей в отношении Украины оценит грузинский народ и сделает это на предстоящих выборах. К премьеру и министрам правительства Грузии Арестович обратился как к "зайкам", и передал им "пламенный привет". В то же время премьер-министр Грузии отметил, что главной задачей правительства является мир в Грузии. "Нашей главной задачей является мир в стране и не допустить войны, беспорядков и дестабилизации. Это заказ нашего населения. Я и моя команда выполним этот заказ, и до конца будем защищать мир и стабильность в стране", – сказал Гарибашвили. В ответ на критику оппозиции премьер ранее заявил, что все решения касательно событий на Украине будут приниматься исключительно исходя из национальных интересов Грузии. Власти Грузии отказались вводить санкции против России. Между тем Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, а также поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261425738_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_a360d165e2077d7242790bd53ebb18f6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, украина, алексей арестович, политика, новости
"Это вредит грузино-украинским отношениям" – Гарибашвили о заявлениях Арестовича
19:32 30.04.2022 (обновлено: 20:13 30.04.2022)
Премьер-министр отметил, что главной задачей правительства Грузии является мир в стране
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Оскорбительные заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в адрес правительства Грузии вредят отношениям между грузинским и украинским народами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы "Фейгин Live" 28 апреля сказал, что позицию и заявления грузинских властей в отношении Украины оценит грузинский народ и сделает это на предстоящих выборах. К премьеру и министрам правительства Грузии Арестович обратился как к "зайкам", и передал им "пламенный привет".
"Этот человек сам является оскорблением. Я не хочу много говорить и комментировать это. К сожалению, подобные абсурдные обвинения и оскорбления вредят нашим отношениям с украинским народом", – сказал Гарибашвили.
В то же время премьер-министр Грузии отметил, что главной задачей правительства является мир в Грузии.
"Нашей главной задачей является мир в стране и не допустить войны, беспорядков и дестабилизации. Это заказ нашего населения. Я и моя команда выполним этот заказ, и до конца будем защищать мир и стабильность в стране", – сказал Гарибашвили.
В ответ на критику оппозиции премьер ранее заявил, что все решения касательно событий на Украине будут приниматься исключительно исходя из национальных интересов Грузии.
Власти Грузии отказались вводить санкции против России. Между тем Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, а также поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.