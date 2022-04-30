https://sputnik-georgia.ru/20220430/gruziya-prisoedinyaetsya-k-prazdnovaniyu-mezhdunarodnogo-dnya-dzhaza-266333212.html

Грузия присоединяется к празднованию Международного дня джаза

Грузия присоединяется к празднованию Международного дня джаза

Джаз – это сила, которая способствует миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми, отмечают в ЮНЕСКО 30.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-30T20:30+0400

2022-04-30T20:30+0400

2022-04-30T20:30+0400

международный день джаза

джаз

грузия

культура

новости

африка

юнеско

европейский вещательный союз

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Радио Грузии присоединится к празднованию Международного дня джаза, говорится в сообщении Первого канала.Международный день джаза отмечается каждое 30 апреля, начиная с 2012 года. Ежегодное событие, организованное ЮНЕСКО для того, чтобы "отметить рост уровня информированности международной общественности о джазе как о силе, которая способствует миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми".В этом году Европейский вещательный союз совместно с ЮНЕСКО проводит концерт JazzWomenAfrica с участием женщин-джазовых музыкантов из Африки.К инициативе присоединяется радио Грузии – концерт будет транслироваться в программе "Чай для двоих".

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международный день джаза, джаз, грузия, культура, новости, африка, юнеско, европейский вещательный союз