https://sputnik-georgia.ru/20220430/gruziya-prisoedinyaetsya-k-prazdnovaniyu-mezhdunarodnogo-dnya-dzhaza-266333212.html
Грузия присоединяется к празднованию Международного дня джаза
Грузия присоединяется к празднованию Международного дня джаза
Джаз – это сила, которая способствует миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми, отмечают в ЮНЕСКО 30.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-30T20:30+0400
2022-04-30T20:30+0400
2022-04-30T20:30+0400
международный день джаза
джаз
грузия
культура
новости
африка
юнеско
европейский вещательный союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24637/62/246376218_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_b7195fcf016c8f4384818f55bc919963.jpg
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Радио Грузии присоединится к празднованию Международного дня джаза, говорится в сообщении Первого канала.Международный день джаза отмечается каждое 30 апреля, начиная с 2012 года. Ежегодное событие, организованное ЮНЕСКО для того, чтобы "отметить рост уровня информированности международной общественности о джазе как о силе, которая способствует миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми".В этом году Европейский вещательный союз совместно с ЮНЕСКО проводит концерт JazzWomenAfrica с участием женщин-джазовых музыкантов из Африки.К инициативе присоединяется радио Грузии – концерт будет транслироваться в программе "Чай для двоих".
африка
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24637/62/246376218_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_e238647832ffb6b493565dd0fbf7c4be.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
международный день джаза, джаз, грузия, культура, новости, африка, юнеско, европейский вещательный союз
Грузия присоединяется к празднованию Международного дня джаза
Джаз – это сила, которая способствует миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми, отмечают в ЮНЕСКО
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik.
Радио Грузии присоединится к празднованию Международного дня джаза, говорится
в сообщении Первого канала.
Международный день джаза отмечается каждое 30 апреля, начиная с 2012 года.
Ежегодное событие, организованное ЮНЕСКО для того, чтобы "отметить рост уровня информированности международной общественности о джазе как о силе, которая способствует миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми".
В этом году Европейский вещательный союз совместно с ЮНЕСКО проводит концерт JazzWomenAfrica с участием женщин-джазовых музыкантов из Африки.
К инициативе присоединяется радио Грузии – концерт будет транслироваться в программе "Чай для двоих".