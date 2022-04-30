Какой сегодня церковный праздник: 30 апреля 2022
По православному церковному календарю 30 апреля 2022 года отмечают день памяти cвятых Симеона, Авделая, Анания, Хусдазада, Фусика, Азата, Аскитреи, Акакия, Адриана, Агапита и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.
Святые мученики
По церковному календарю 30 апреля поминают священномученика Симеона, епископа Персидского, мучеников Авделая и Анания – пресвитеров, евнуха Хусдазада (Усфазана), Фусика, его дочь Аскитрею и других, пострадавших во время преследования христиан во время правления персидского царя Сапора II (310-381).
Сапор в 344 году издал указ, по которому христиане облагались тяжелым налогом. Когда некоторые из них отказались платить, царь стал жестоко преследовать их, обвиняя в бунте. Святителя Симеона привели на суд как мнимого врага персидского царства в железных оковах вместе с двумя пресвитерами – Авделаем и Ананией.
Когда ни убеждения, ни угрозы не поколебали мужество святителя, его отправили в темницу. По дороге cвятой Симеон увидел евнуха Усфазан, бывшего наставника Сапора, который встал и поклонился епископу. Но святитель, отвернувшись от него, укорил в том, что он, будучи христианином, поклонился солнцу из страха перед царем.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov/
Евнух всем сердцем раскаялся и горько плакал. Сапор узнав о печали своего любимого воспитателя, спросил его, что случилось. Евнух, рассказав о своем отступничестве, заявил, что отныне будет поклоняться только Истинному Богу. Непреклонного старца казнили, а святитель узнав об этом возблагодарил со слезами Господа.
Когда святителя вторично вызвали к царю, он вновь отказался поклониться языческим богам. Разгневанный Сапор казнил на глазах у святителя всех христиан, находившихся в темнице. Когда очередь дошла до священника Анании, он затрепетал. Тогда святой Фусик – один из вельмож царя, подбодрил его и тем самым выдал себя.
По приказу Сапора святого Фусика замучили вместе с его дочерью Аскитреей. Святителя Симеона казнили последним. Источники указывают, что в то время казнили более тысячи мучеников.
Епископ Мелитинский
По церковному календарю 30 апреля поминают преподобного Акакия, епископа Мелитинского, жившего в IV веке в городе Мелитине на территории Великой Армении.
Родители будущего cвятого долго были бездетными и обещали младенца посвятить Богу. С юных лет Акакия отдали на служение церкви, где его воспитывал с любовью епископ Отрия и рукоположил во священника.
Акакий со временем сам стал учителем. Среди его воспитанников был преподобный Евфимий Великий – светоч церкви. Акакий, по всеобщему согласию, был возведен на епископский престол после кончины святителя Отрия и мудро управлял своей епархией.
За твердую веру, подвиги и смирение Господь наградил его даром чудотворения. Однажды, когда епископ служил литургию в новом храме, свод, прогнувшись из-за неправильно рассчитанного проекта, готов был упасть. Народ, испугавшись, устремился из храма, но святитель возгласом остановил бегущих: "Господь Защититель живота моего, кого устрашуся?"
Свод, как бы повиснув в воздухе, остановился и рухнул, не причинив никому вреда, лишь когда богослужение закончилось, и святитель вышел последним из храма. После этого церковь вновь отстроили.
Святитель Акакий мирно скончался примерно в 435 году.
Адриан
По церковному календарю 30 апреля поминают мученика Адриана, пострадавшего при императоре Декии (249-251).
Всех заключенных христиан, в том числе и Адриана, выпустили во время языческого праздника с тем, чтобы они принесли жертву идолам. Бросить благовонную смолу на жертвенник приказали и Адриану.
© Sputnik / Vladimir UmikashviliСвечи в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
Свечи в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
Но мученик, сбросив лежавшие приношения на жертвеннике, разбросал огонь и разрушил жертвенник. Язычники, набросившись на него, жестоко избили палками и железными прутьями, а затем бросили в раскаленную печь. Произошло это примерно в 251-м.
Папа Римский
По церковному календарю 30 апреля поминают святителя Агапита, папу Римского, ревностного поборника православия.
Святитель Агапит, заслуживший всеобщее уважение своей благочестивой жизнью, на папский престол был возведен в 535 году.
Папу Агапита Готфский король Теодорик Великий направил в Константинополь для переговоров о мире, который по дороге исцелил хромого и немого человека. Исцелил слепого нищего папа и в Константинополе.
В Константинополе папа Агапит принял участие в Поместном Соборе, где выступил против еретика Севера, учившего, что тело Господа было подвержено тлению, подобно человеческому. Скончался папа в 536 году в Константинополе.
Именины
По церковному календарю 30 апреля именины отмечают Александр, Адриан, Ефрем, Михаил, Макар, Семен, Федор и Фома.
Материал подготовлен на основе открытых источников