https://sputnik-georgia.ru/20220430/kategoricheski-s-goblinom-o-spetsoperatsii-rossii-i-polshe---video-266330083.html

"Категорически с Гоблином": о спецоперации, России и Польше - видео

"Категорически с Гоблином": о спецоперации, России и Польше - видео

В новом проекте Sputnik "Категорически с Гоблином" ведущие редакции поговорили с Дмитрием Пучковым. Подробнее – смотрите в видео 30.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-30T10:06+0400

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видео

россия

экспертное мнение

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

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В редакции "Sputnik на русском" состоялся разговор с Дмитрием Пучковым о ходе российской спецоперации на Украине, травле и попытке культурной отмены России на международной арене, а также про хамство украинских беженцев и отношение к ним в Европе. Кроме того, Пучков рассказал о желании Польши взять под контроль свои исторические земли на Украине и предсказал, кто будет следующим в очереди на денацификацию.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, россия, экспертное мнение, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео