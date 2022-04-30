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"Категорически с Гоблином": о спецоперации, России и Польше - видео
"Категорически с Гоблином": о спецоперации, России и Польше - видео
В новом проекте Sputnik "Категорически с Гоблином" ведущие редакции поговорили с Дмитрием Пучковым. Подробнее – смотрите в видео 30.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-30T10:06+0400
2022-04-30T10:06+0400
2022-04-30T10:57+0400
видео
россия
экспертное мнение
мультимедиа
обострение ситуации вокруг украины 2022
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В редакции "Sputnik на русском" состоялся разговор с Дмитрием Пучковым о ходе российской спецоперации на Украине, травле и попытке культурной отмены России на международной арене, а также про хамство украинских беженцев и отношение к ним в Европе. Кроме того, Пучков рассказал о желании Польши взять под контроль свои исторические земли на Украине и предсказал, кто будет следующим в очереди на денацификацию.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, россия, экспертное мнение, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
"Категорически с Гоблином": о спецоперации, России и Польше - видео
10:06 30.04.2022 (обновлено: 10:57 30.04.2022)
В новом проекте Sputnik "Категорически с Гоблином" ведущие редакции поговорили с Дмитрием Пучковым. Подробнее – смотрите в видео
В редакции "Sputnik на русском" состоялся разговор с Дмитрием Пучковым о ходе российской спецоперации на Украине, травле и попытке культурной отмены России на международной арене, а также про хамство украинских беженцев и отношение к ним в Европе.
Кроме того, Пучков рассказал о желании Польши взять под контроль свои исторические земли на Украине и предсказал, кто будет следующим в очереди на денацификацию.