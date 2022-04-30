https://sputnik-georgia.ru/20220430/kompaniya-gwp-prodlila-chasy-otklyucheniya-vody-chasti-rayonov-tbilisi-266330871.html
Компания GWP продлила часы отключения воды части районов Тбилиси
Компания GWP продлила часы отключения воды части районов Тбилиси
Авария произошла накануне утром недалеко от здания Минсельхоза Грузии 30.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-30T11:35+0400
2022-04-30T11:35+0400
2022-04-30T11:35+0400
вода
грузия
новости
общество
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Проведение работ по ремонту магистрального водопровода на проспекте Маршала Геловани продолжается, из-за чего подача воды в ряде районов Тбилиси будет ограничена еще несколько часов, говорится в заявлении водораспределительная компании GWP.Ограничения действуют в районе Мтацминда-Крцаниси на следующих улицах: Залдастанашвили, Зандукели, Макашвили, Гогебашвили, Варазис хеви, Меликишвили, Ларси, Грибоедов, Зубалашвили, Руставели, Гудиашвили, Гр. Абашидзе, поселениях Чавчавадзе, Жордания, Ингороква, Лермонтова, Петриашвили, Окрокана, а также на улицах Пушкин, Хандзтели, Ладо Асатиани, Самгебро, Горгасали, Гвинис агмарти, Гуния, Коте Абхази.В Ваке-Сабурталинском районе – часть улиц Кекелидзе, Мцхета, Барнова, Палиашвили, проспект Чавчавадзе, Жвания, Аракишвили, Рамишвили, Мосашвили, Кавсадзе, Тактакишвили, Дариали, Радиани, Арешидзе, Атени, Кипшидзе, Долидзе, Иосели Косели, часть Шартавы, Иосебидзе, Канделаки, Панджикидзе, Ониашвили, Одесса, Геловани, Земо Ведзиси, Цинцадзе, Саирме, проспекты Гамрекели, Багратиони, Важа-Пшавела и Казбеги, Бурдзгла, Бахтриони, Пекина.Дидубе - район Чугурети – улицы Баланчини, Белиашвили, Любляна, Марджанишвили и Ушанги Чхеидзе.Авария произошла накануне утром недалеко от здания Минсельхоза Грузии. Дорогу там затопило, автомобильное движение было парализовано в течение примерно часа.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вода, грузия, новости, общество, тбилиси
Компания GWP продлила часы отключения воды части районов Тбилиси
Авария произошла накануне утром недалеко от здания Минсельхоза Грузии
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Проведение работ по ремонту магистрального водопровода на проспекте Маршала Геловани продолжается, из-за чего подача воды в ряде районов Тбилиси будет ограничена еще несколько часов, говорится в заявлении водораспределительная компании GWP.
Отмечается
, что GWP проводила работы в течение всего дня. Поврежденный участок трубы будет заменен, сеть промыта, после чего водоснабжение будет полностью восстановлено 30 апреля в 12:00.
Ограничения действуют в районе Мтацминда-Крцаниси на следующих улицах: Залдастанашвили, Зандукели, Макашвили, Гогебашвили, Варазис хеви, Меликишвили, Ларси, Грибоедов, Зубалашвили, Руставели, Гудиашвили, Гр. Абашидзе, поселениях Чавчавадзе, Жордания, Ингороква, Лермонтова, Петриашвили, Окрокана, а также на улицах Пушкин, Хандзтели, Ладо Асатиани, Самгебро, Горгасали, Гвинис агмарти, Гуния, Коте Абхази.
В Ваке-Сабурталинском районе – часть улиц Кекелидзе, Мцхета, Барнова, Палиашвили, проспект Чавчавадзе, Жвания, Аракишвили, Рамишвили, Мосашвили, Кавсадзе, Тактакишвили, Дариали, Радиани, Арешидзе, Атени, Кипшидзе, Долидзе, Иосели Косели, часть Шартавы, Иосебидзе, Канделаки, Панджикидзе, Ониашвили, Одесса, Геловани, Земо Ведзиси, Цинцадзе, Саирме, проспекты Гамрекели, Багратиони, Важа-Пшавела и Казбеги, Бурдзгла, Бахтриони, Пекина.
Дидубе - район Чугурети – улицы Баланчини, Белиашвили, Любляна, Марджанишвили и Ушанги Чхеидзе.
Авария произошла накануне утром недалеко от здания Минсельхоза Грузии. Дорогу там затопило, автомобильное движение было парализовано в течение примерно часа.