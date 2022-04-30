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Коронавирус в Грузии: главное о COVID на 30 апреля

Коронавирус в Грузии: главное о COVID на 30 апреля

За последние сутки в стране от коронавируса никто не умер, однако состояние 71 пациента по-прежнему тяжелое 30.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-30T15:00+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузинские медики из 153 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 76 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 22 312 тестов на коронавирус, 20 223 – на антиген, 2 089 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 655 098 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 237 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 637 037 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки не было зафиксировано смертельных случаев. С начала пандемии скончались 16 807.На данный момент в стране 1 228 активных случаев, из них 293 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 71 пациента тяжелое, 935 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 29 апреля, составляет 0,69%, за две недели – 1,01%, за семь дней – 0,87%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19, коронавирус в грузии, здравоохранение в грузии