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https://sputnik-georgia.ru/20220430/mirzayan-dempartii-nekogo-predlozhit-na-rol-prezidenta-ssha-krome-baydena-266333997.html
Мирзаян: Демпартии некого предложить на роль президента США, кроме Байдена
Мирзаян: Демпартии некого предложить на роль президента США, кроме Байдена
Польша обсуждает с администрацией США предстоящую акцию по "воссоединению" с Западной Украиной заявил Глава СВР Нарышкин. Что думают эксперты по этому поводу? 30.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-30T13:16+0400
2022-04-30T13:16+0400
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Могут ли американцы дать добро на такой сценарий? Как Россия может ответить на закон, позволяющий США направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины? Кто поборется за кресло презедента США в 2024 году? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета России Геворг Мирзаян.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео

Мирзаян: Демпартии некого предложить на роль президента США, кроме Байдена

13:16 30.04.2022
© video: Sputnik
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Польша обсуждает с администрацией США предстоящую акцию по "воссоединению" с Западной Украиной заявил Глава СВР Нарышкин. Что думают эксперты по этому поводу?
Могут ли американцы дать добро на такой сценарий? Как Россия может ответить на закон, позволяющий США направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины? Кто поборется за кресло презедента США в 2024 году? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета России Геворг Мирзаян.
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