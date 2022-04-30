https://sputnik-georgia.ru/20220430/mirzayan-dempartii-nekogo-predlozhit-na-rol-prezidenta-ssha-krome-baydena-266333997.html

Мирзаян: Демпартии некого предложить на роль президента США, кроме Байдена

Мирзаян: Демпартии некого предложить на роль президента США, кроме Байдена

Польша обсуждает с администрацией США предстоящую акцию по "воссоединению" с Западной Украиной заявил Глава СВР Нарышкин. Что думают эксперты по этому поводу? 30.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-30T13:16+0400

2022-04-30T13:16+0400

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Могут ли американцы дать добро на такой сценарий? Как Россия может ответить на закон, позволяющий США направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины? Кто поборется за кресло презедента США в 2024 году? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета России Геворг Мирзаян.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео