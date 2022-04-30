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Обвиняемого в убийстве родителей в Тбилиси отправили за решетку до приговора

Обвиняемого в убийстве родителей в Тбилиси отправили за решетку до приговора

В случае обвинительного приговора Берозишвили грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 30.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-30T18:07+0400

2022-04-30T18:07+0400

2022-04-30T18:07+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения Георгию Берозишвили, обвиняемому в убийстве своих родителей. Во время заседания суда обвиняемый полностью признал свою вину. Его обвиняют в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и умышленном убийстве при оттягчающих обстоятельствах двух членов семьи, находящихся в беспомощном состоянии. После обвиняемый, как утверждает следствие, инсценировал разбойное нападение и поджег тела своих родителей и квартиру. Как заявил прокурор по делу Георгий Бибилашвили, конфликт между Берозишвили и его родителями начался в 2019 году, когда он без спроса отца взял 21 тысячу долларов и часть проиграл на тотализаторе, а часть потратил на себя. При этом, по словам прокурора Берозишвили, после убийства родителей он забрал из дома золото, деньги и спрятал их в машине отца. Также в гараже обвиняемого нашли оружие и гранаты. В случае обвинительного приговора Берозишвили грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.

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