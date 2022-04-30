https://sputnik-georgia.ru/20220430/obvinyaemogo-v-ubiystve-roditeley-v-tbilisi-otpravili-za-reshetku-do-prigovora--266338268.html
Обвиняемого в убийстве родителей в Тбилиси отправили за решетку до приговора
Обвиняемого в убийстве родителей в Тбилиси отправили за решетку до приговора
В случае обвинительного приговора Берозишвили грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 30.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-30T18:07+0400
2022-04-30T18:07+0400
2022-04-30T18:07+0400
мвд грузии
грузия
происшествия
новости
убийство
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260209168_0:133:1280:854_1920x0_80_0_0_2df6ec946d942a6f25424f77c5a32ba9.jpg
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения Георгию Берозишвили, обвиняемому в убийстве своих родителей. Во время заседания суда обвиняемый полностью признал свою вину. Его обвиняют в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и умышленном убийстве при оттягчающих обстоятельствах двух членов семьи, находящихся в беспомощном состоянии. После обвиняемый, как утверждает следствие, инсценировал разбойное нападение и поджег тела своих родителей и квартиру. Как заявил прокурор по делу Георгий Бибилашвили, конфликт между Берозишвили и его родителями начался в 2019 году, когда он без спроса отца взял 21 тысячу долларов и часть проиграл на тотализаторе, а часть потратил на себя. При этом, по словам прокурора Берозишвили, после убийства родителей он забрал из дома золото, деньги и спрятал их в машине отца. Также в гараже обвиняемого нашли оружие и гранаты. В случае обвинительного приговора Берозишвили грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260209168_227:129:1193:854_1920x0_80_0_0_fe0ecfafe6c196099aa144b83b9cd95a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд грузии, грузия, происшествия, новости, убийство, тбилиси
Обвиняемого в убийстве родителей в Тбилиси отправили за решетку до приговора
В случае обвинительного приговора Берозишвили грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения Георгию Берозишвили, обвиняемому в убийстве своих родителей.
Во время заседания суда обвиняемый полностью признал свою вину. Его обвиняют в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и умышленном убийстве при оттягчающих обстоятельствах двух членов семьи, находящихся в беспомощном состоянии.
По данным следствия, Берозишвили во время конфликта с родителями запланировал их убить. Для этого он приобрел огнестрельное оружие, и 27 апреля сначала убил выстрелом в голову спящего отца из зарегистрированного на отца оружия, а после из своего оружия также выстрелом в голову убил свою мать.
После обвиняемый, как утверждает следствие, инсценировал разбойное нападение и поджег тела своих родителей и квартиру.
Как заявил прокурор по делу Георгий Бибилашвили, конфликт между Берозишвили и его родителями начался в 2019 году, когда он без спроса отца взял 21 тысячу долларов и часть проиграл на тотализаторе, а часть потратил на себя.
При этом, по словам прокурора Берозишвили, после убийства родителей он забрал из дома золото, деньги и спрятал их в машине отца. Также в гараже обвиняемого нашли оружие и гранаты.
В случае обвинительного приговора Берозишвили грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.