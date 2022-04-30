https://sputnik-georgia.ru/20220430/pravitelstvo-gruzii-obeschaet-reshit-problemu-s-proizvodstvom-borzhomi-266336840.html

Правительство Грузии обещает решить проблему с производством "Боржоми"

Правительство Грузии обещает решить проблему с производством "Боржоми"

В Тбилиси активно следят за развитием событий вокруг приостановки работы заводов "Боржоми" 30.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-30T15:59+0400

2022-04-30T15:59+0400

2022-04-30T15:59+0400

"боржоми"

грузия

новости

экономика

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23660/50/236605012_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_a67c15cb75a121eca620d7ef6cee6dbe.jpg

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Правительство в ближайшие дни сообщит приятную информацию в связи с компанией IDS Borjomi, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Компания IDS Borjomi заявила 29 апреля о временной приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. При этом он отметил, что пока воздержится от оглашения деталей, но работа над решением проблемы ведется с соблюдением интересов населения и страны. С 2013 года 60% контрольного пакета акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции. Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод. На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва). Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

"боржоми", грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили