https://sputnik-georgia.ru/20220430/pravitelstvo-gruzii-obeschaet-reshit-problemu-s-proizvodstvom-borzhomi-266336840.html
Правительство Грузии обещает решить проблему с производством "Боржоми"
Правительство Грузии обещает решить проблему с производством "Боржоми"
В Тбилиси активно следят за развитием событий вокруг приостановки работы заводов "Боржоми" 30.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-30T15:59+0400
2022-04-30T15:59+0400
2022-04-30T15:59+0400
"боржоми"
грузия
новости
экономика
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Правительство в ближайшие дни сообщит приятную информацию в связи с компанией IDS Borjomi, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Компания IDS Borjomi заявила 29 апреля о временной приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. При этом он отметил, что пока воздержится от оглашения деталей, но работа над решением проблемы ведется с соблюдением интересов населения и страны. С 2013 года 60% контрольного пакета акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции. Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод. На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва). Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
"боржоми", грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили
Правительство Грузии обещает решить проблему с производством "Боржоми"
В Тбилиси активно следят за развитием событий вокруг приостановки работы заводов "Боржоми"
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Правительство в ближайшие дни сообщит приятную информацию в связи с компанией IDS Borjomi, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Компания IDS Borjomi заявила 29 апреля о временной приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине.
"Как вы знаете, владелец компании "Боржоми" попал под санкции. Сейчас мы активно работаем и очень скоро скажем гражданам приятную информацию", – сказал Гарибашвили.
При этом он отметил, что пока воздержится от оглашения деталей, но работа над решением проблемы ведется с соблюдением интересов населения и страны.
С 2013 года 60% контрольного пакета акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.
Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод.
На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва).
Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие.