https://sputnik-georgia.ru/20220430/v-dome-na-zapade-gruzii-obnaruzhili-zmeinoe-gnezdo-266338487.html

В доме на западе Грузии обнаружили змеиное гнездо

В доме на западе Грузии обнаружили змеиное гнездо

Чтобы очистить дом от пресмыкающихся пришлось вызвать специалистов из Тбилиси 30.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-30T18:58+0400

2022-04-30T18:58+0400

2022-04-30T18:58+0400

западная грузия

грузия

новости

происшествия

тбилиси

имерети

змеи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23290/68/232906821_0:147:3000:1835_1920x0_80_0_0_0d6d836c0670ae2f48a1c6de1044a8c0.jpg

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. В районе Вани (регион Имерети) в одном из домов обнаружили настоящее змеиное гнездо – змеи жили в стенах и на чердаке, сообщил мэр района Алекандр Гогоришвили. Он отметил, что для того, чтобы освободить дом от нежеланных жителей, мэрии пришлось вызвать команду специалистов из Тбилиси. После того, как дом очистят, Гогоришвили пообещал помочь семье привести дом в порядок.

западная грузия

тбилиси

имерети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

западная грузия, грузия, новости, происшествия, тбилиси, имерети, змеи