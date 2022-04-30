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В доме на западе Грузии обнаружили змеиное гнездо
В доме на западе Грузии обнаружили змеиное гнездо
Чтобы очистить дом от пресмыкающихся пришлось вызвать специалистов из Тбилиси 30.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-30T18:58+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. В районе Вани (регион Имерети) в одном из домов обнаружили настоящее змеиное гнездо – змеи жили в стенах и на чердаке, сообщил мэр района Алекандр Гогоришвили. Он отметил, что для того, чтобы освободить дом от нежеланных жителей, мэрии пришлось вызвать команду специалистов из Тбилиси. После того, как дом очистят, Гогоришвили пообещал помочь семье привести дом в порядок.
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западная грузия, грузия, новости, происшествия, тбилиси, имерети, змеи

В доме на западе Грузии обнаружили змеиное гнездо

18:58 30.04.2022
© photo: Sputnik / Вячеслав Бобков / Перейти в фотобанкЗмеи
Змеи - Sputnik Грузия, 1920, 30.04.2022
© photo: Sputnik / Вячеслав Бобков
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Чтобы очистить дом от пресмыкающихся пришлось вызвать специалистов из Тбилиси
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. В районе Вани (регион Имерети) в одном из домов обнаружили настоящее змеиное гнездо – змеи жили в стенах и на чердаке, сообщил мэр района Алекандр Гогоришвили.

"В доме жили двое несовершеннолетних, а в стенах и над потолком были змеиные гнезда и семья слышала шипение по ночам. Дом был не отделан и, видно, поэтому в него заползли змеи", – сказал Гогоришвили.

Он отметил, что для того, чтобы освободить дом от нежеланных жителей, мэрии пришлось вызвать команду специалистов из Тбилиси. После того, как дом очистят, Гогоришвили пообещал помочь семье привести дом в порядок.
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