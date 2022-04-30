https://sputnik-georgia.ru/20220430/v-gruzii-mogut-otmenit-noshenie-masok-no-ne-dlya-vsekh-266336658.html

В Грузии могут отменить ношение масок, но не для всех

В Грузии могут отменить ношение масок, но не для всех

На сегодняшний день ношение масок в Грузии обязательно в закрытых помещениях и в транспорте 30.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-30T15:24+0400

2022-04-30T15:24+0400

2022-04-30T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Координационный совет при правительстве Грузии рассмотрит возможность отмены ношения масок для части граждан, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. На сегодняшний день ношение масок в Грузии обязательно в закрытых помещениях и в транспорте, на улице маска не нужна. В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем до 200-300 случаев в сутки. Эпидемиологи ожидают, что осенью коронавирус еще больше ослабеет и превратится в сезонный грипп. По словам грузинских специалистов, в Грузии, по официальным данным, иммунитет к коронавирусу имеют уже 85% населения. Напомним, что Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. До этого, 30 января, ВОЗ объявила коронавирус глобальной опасностью. Пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией, вспыхнула в Китае в декабре 2019 года. В Грузии первый случай коронавируса выявили 26 февраля 2020 года.

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новости, грузия, общество, здравоохранение в грузии, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирус в грузии