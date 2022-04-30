В Грузии отметили День Сил обороны страны
17:05 30.04.2022 (обновлено: 17:11 30.04.2022)
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia Празднование Дня Сил обороны Грузии
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia
Датой рождения Вооруженных Сил Грузии считается 30 апреля 1991 года
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. День Сил обороны Грузии отметили праздничными мероприятиями на базе пятой пехотной бригады, куда прибыли премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, депутаты парламента, представители командования и Минобороны Грузии.
"Хочу сказать, что нет ни одного направления Сил обороны, где бы наши военные и ветераны не были примером геройства, борьбы, воодушевления. У них большие заслуги перед нашей страной", – сказал Гарибашвили.
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia of GeorgiaПразднование Дня Сил обороны Грузии
Празднование Дня Сил обороны Грузии
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia of Georgia
Премьер отметил, что Силы обороны Грузии пользуются большим доверием у населения страны.
"Сегодня Силы обороны вместе с церковью являются самым авторитетным институтом в Грузии. И это заслуга каждого военнослужащего", – сказал Гарибашвили.
Премьер-министр Грузии пообещал и в дальнейшем прикладывать максимальные усилия для развития и усиления Сил обороны страны.
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia Празднования Дня Сил обороны Грузии
Празднования Дня Сил обороны Грузии
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia
Поздравила военных и президент Грузии, главнокомандующий Саломе Зурабишвили.
"Для меня большая честь быть главнокомандующим такой смелой армии, вызывающей чувство гордости", – сказала Зурабишвили.
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia Празднование Дня Сил обороны Грузии
Празднование Дня Сил обороны Грузии
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia
Датой рождения Вооруженных сил Грузии считается 30 апреля 1991 года. В этот день состоялся первый весенний призыв в ряды Национальной гвардии, входящей во внутренние войска.
С недавних пор Вооруженные силы были переименованы в Силы обороны. Численность армии определена Советом национальной безопасности страны и составляет не более 37 тысяч человек.