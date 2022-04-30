https://sputnik-georgia.ru/20220430/v-gruzii-otmetili-den-sil-oborony-strany-266337735.html

В Грузии отметили День Сил обороны страны

В Грузии отметили День Сил обороны страны

Датой рождения Вооруженных Сил Грузии считается 30 апреля 1991 года 30.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-30T17:05+0400

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силы обороны грузии

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саломе зурабишвили

ираклий гарибашвили

общество

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. День Сил обороны Грузии отметили праздничными мероприятиями на базе пятой пехотной бригады, куда прибыли премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, депутаты парламента, представители командования и Минобороны Грузии. "Хочу сказать, что нет ни одного направления Сил обороны, где бы наши военные и ветераны не были примером геройства, борьбы, воодушевления. У них большие заслуги перед нашей страной", – сказал Гарибашвили. Премьер отметил, что Силы обороны Грузии пользуются большим доверием у населения страны. "Сегодня Силы обороны вместе с церковью являются самым авторитетным институтом в Грузии. И это заслуга каждого военнослужащего", – сказал Гарибашвили. Премьер-министр Грузии пообещал и в дальнейшем прикладывать максимальные усилия для развития и усиления Сил обороны страны. Поздравила военных и президент Грузии, главнокомандующий Саломе Зурабишвили. "Для меня большая честь быть главнокомандующим такой смелой армии, вызывающей чувство гордости", – сказала Зурабишвили. Датой рождения Вооруженных сил Грузии считается 30 апреля 1991 года. В этот день состоялся первый весенний призыв в ряды Национальной гвардии, входящей во внутренние войска. С недавних пор Вооруженные силы были переименованы в Силы обороны. Численность армии определена Советом национальной безопасности страны и составляет не более 37 тысяч человек.

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силы обороны грузии, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, общество