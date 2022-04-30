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В Китае десятки человек пропали без вести после обрушения здания
В Китае десятки человек пропали без вести после обрушения здания
Кроме пропавших без вести людей в результате обрушения под завалами оказались более 20 человек 30.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-30T17:38+0400
2022-04-30T17:38+0400
2022-04-30T17:38+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. По меньшей мере 39 человек пропали без вести в результате обрушения шестиэтажного здания в городе Чанша в центральном Китае, передает Центральное телевидение Китая.Отмечается, что кроме пропавших без вести людей, в результате обрушения под завалами оказались 23 человека. К настоящему времени спасателям удалось вытащить из-под завалов пятерых. Они доставлены в больницы, состояние пострадавших стабильное.Причины обрушения пока не установлены, поисково-спасательные работы продолжаются.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
китай, в мире, новости, происшествия
В Китае десятки человек пропали без вести после обрушения здания
Кроме пропавших без вести людей в результате обрушения под завалами оказались более 20 человек
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. По меньшей мере 39 человек пропали без вести в результате обрушения шестиэтажного здания в городе Чанша в центральном Китае, передает Центральное телевидение Китая.
Несчастный случай произошел накануне – в здании располагались магазины, предприятия общественного питания, а также небольшая гостиница.
Отмечается, что кроме пропавших без вести людей, в результате обрушения под завалами оказались 23 человека. К настоящему времени спасателям удалось вытащить из-под завалов пятерых. Они доставлены в больницы, состояние пострадавших стабильное.
Причины обрушения пока не установлены, поисково-спасательные работы продолжаются.