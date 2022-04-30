https://sputnik-georgia.ru/20220430/v-kitae-desyatki-chelovek-propali-bez-vesti-posle-obrusheniya-zdaniya-266338115.html

В Китае десятки человек пропали без вести после обрушения здания

В Китае десятки человек пропали без вести после обрушения здания

Кроме пропавших без вести людей в результате обрушения под завалами оказались более 20 человек 30.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-30T17:38+0400

2022-04-30T17:38+0400

2022-04-30T17:38+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. По меньшей мере 39 человек пропали без вести в результате обрушения шестиэтажного здания в городе Чанша в центральном Китае, передает Центральное телевидение Китая.Отмечается, что кроме пропавших без вести людей, в результате обрушения под завалами оказались 23 человека. К настоящему времени спасателям удалось вытащить из-под завалов пятерых. Они доставлены в больницы, состояние пострадавших стабильное.Причины обрушения пока не установлены, поисково-спасательные работы продолжаются.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

китай, в мире, новости, происшествия