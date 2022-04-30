https://sputnik-georgia.ru/20220430/v-moskve-nazvali-otkaz-germanii-ot-nefti-iz-rf-politicheskoy-igroy-266336372.html

В Москве назвали отказ Германии от нефти из РФ политической игрой

В Москве назвали отказ Германии от нефти из РФ политической игрой

Ранее министр экономики ФРГ объявил, что Германия отныне может позволить себе отказаться от российской нефти 30.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-30T18:35+0400

2022-04-30T18:35+0400

2022-04-30T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Российский депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков оценил заявления министра экономики ФРГ Роберта Хабека об отказе от нефти из РФ, назвав их политической игрой, пишет РИА Новости.Ранее Хабек объявил, что Германия теперь может позволить себе отказаться от российской нефти.Политики Европы осознают, что в случае поддержки эмбарго с последствиями им придется разбираться самостоятельно, отметил депутат, а США останутся в стороне. Также он подчеркнул, что это уже неоднократно было в мировой истории."Поддержка Америкой Европы в случае отказа от российской нефти – политическая уловка, не имеющая достаточной экономической базы для реализации этого плана. Альтернативы российского нефтяного и газового рынка в таких объемах просто не существует. Я сильно сомневаюсь, что поставщики из других стран захотят увеличить нефтедобычу. Они прекрасно знают, что спрос создан искусственно", – добавил Бурлаков.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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экономика, россия, в мире, новости, германия, сша, украина, нефтепродукты