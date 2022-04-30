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Визит главы МИД Грузии в Армению: итоги первых встреч

Визит главы МИД Грузии в Армению: итоги первых встреч

Это первый визит Дарчиашвили в Армению в ранге главы МИД Грузии 30.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-30T14:14+0400

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грузия

новости

илья дарчиашвили

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грузино-армянские отношения

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузия и Армения празднично отметят 30-летие со дня установления дипотношений, договоренность об этом была достигнута на встрече министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили с его коллегой Арататом Мирзояном в Ереване. Это первый визит Дарчиашвили в Армению в ранге главы МИД Грузии. В рамках визита он встретится также с руководящими лицами Армении. Во время встречи с министром иностранных дел Армении глава грузинского внешнеполитического ведомства также обсуждал развитие торговых отношений между странами и транзит в регионе. Главы МИД выразили готовность развивать экономический потенциал двух стран, а также систематически проводить заседания двухсторонней экономической комиссии. Также стороны обсудили развитие туризма и связи в сфере культуры и образования. В завершение глава МИД Грузии пригласил Мирзояна посетить Грузию в любое удобное для него время. Дарчиашвили убежден, что визит станет хорошим импульсом для дальнейшего развития диалога. В рамках официального визита в Ереван глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили посетил Цицернакаберд и возложил венок к мемориалу жертвам Геноцида армян.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.

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грузия, новости, илья дарчиашвили, армения, ереван, мид грузии, грузино-армянские отношения