Визит главы МИД Грузии в Армению: итоги первых встреч
14:14 30.04.2022 (обновлено: 14:28 30.04.2022)
© Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaГлавы МИДа Грузии и Армении Илья Дарчиашвили и Арарат Мирзоян
© Ministry of Foreign Affairs of Georgia
Это первый визит Дарчиашвили в Армению в ранге главы МИД Грузии
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузия и Армения празднично отметят 30-летие со дня установления дипотношений, договоренность об этом была достигнута на встрече министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили с его коллегой Арататом Мирзояном в Ереване.
Это первый визит Дарчиашвили в Армению в ранге главы МИД Грузии. В рамках визита он встретится также с руководящими лицами Армении.
Во время встречи с министром иностранных дел Армении глава грузинского внешнеполитического ведомства также обсуждал развитие торговых отношений между странами и транзит в регионе.
© Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaГлавы МИДа Грузии и Армении Илья Дарчиашвили и Арарат Мирзоян
Главы МИДа Грузии и Армении Илья Дарчиашвили и Арарат Мирзоян
© Ministry of Foreign Affairs of Georgia
Главы МИД выразили готовность развивать экономический потенциал двух стран, а также систематически проводить заседания двухсторонней экономической комиссии. Также стороны обсудили развитие туризма и связи в сфере культуры и образования.
В завершение глава МИД Грузии пригласил Мирзояна посетить Грузию в любое удобное для него время. Дарчиашвили убежден, что визит станет хорошим импульсом для дальнейшего развития диалога.
В рамках официального визита в Ереван глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили посетил Цицернакаберд и возложил венок к мемориалу жертвам Геноцида армян.
© Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaГлавы МИДа Грузии и Армении Илья Дарчиашвили и Арарат Мирзоян
Главы МИДа Грузии и Армении Илья Дарчиашвили и Арарат Мирзоян
© Ministry of Foreign Affairs of Georgia
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.