https://sputnik-georgia.ru/20220430/vorovskaya-razborka-v-gruzii-po-delu-prokhodyat-srazu-chetyre-obvinyaemykh--266336163.html

Воровская разборка в Грузии: по делу проходят сразу четыре обвиняемых

Воровская разборка в Грузии: по делу проходят сразу четыре обвиняемых

Всем обвиняемых грозит от 3 до 15 лет тюрьмы в случае обвинительного приговора 30.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-30T16:26+0400

2022-04-30T16:26+0400

2022-04-30T16:26+0400

мвд грузии

вор в законе

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Сотрудники полиции выявили факт воровской разборки из-за денег в Грузии и задержали двух человек, еще двоим предъявили обвинение, говорится в сообщении МВД Грузии. Воры в законе устроили разборку в Турции, где было принято решение продать спорный земельный участок, а деньги перечислить ворам в законе. Обратившегося за помощью к криминальным авторитетам и одного из авторитетов задержали, второму криминальному авторитету предъявили обвинение в тюрьме. А вот вору в законе "Курма" предъявлено обвинение заочно, так как он не находится в Грузии. Всем обвиняемых грозит от 3 до 15 лет тюрьмы в случае обвинительного приговора.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мвд грузии, вор в законе, преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, турция