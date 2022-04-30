https://sputnik-georgia.ru/20220430/vorovskaya-razborka-v-gruzii-po-delu-prokhodyat-srazu-chetyre-obvinyaemykh--266336163.html
Воровская разборка в Грузии: по делу проходят сразу четыре обвиняемых
Воровская разборка в Грузии: по делу проходят сразу четыре обвиняемых
Всем обвиняемых грозит от 3 до 15 лет тюрьмы в случае обвинительного приговора 30.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-30T16:26+0400
2022-04-30T16:26+0400
2022-04-30T16:26+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Сотрудники полиции выявили факт воровской разборки из-за денег в Грузии и задержали двух человек, еще двоим предъявили обвинение, говорится в сообщении МВД Грузии. Воры в законе устроили разборку в Турции, где было принято решение продать спорный земельный участок, а деньги перечислить ворам в законе. Обратившегося за помощью к криминальным авторитетам и одного из авторитетов задержали, второму криминальному авторитету предъявили обвинение в тюрьме. А вот вору в законе "Курма" предъявлено обвинение заочно, так как он не находится в Грузии. Всем обвиняемых грозит от 3 до 15 лет тюрьмы в случае обвинительного приговора.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд грузии, вор в законе, преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, турция
Воровская разборка в Грузии: по делу проходят сразу четыре обвиняемых
Всем обвиняемых грозит от 3 до 15 лет тюрьмы в случае обвинительного приговора
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Сотрудники полиции выявили факт воровской разборки из-за денег в Грузии и задержали двух человек, еще двоим предъявили обвинение, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, один из обвиняемых для решения спора о владении земельным участком попросил помощи двух криминальных авторитетов, а те связались с ворами в законе, проживающими за границей – "Курмой" и "Глеховичем".
Воры в законе устроили разборку в Турции, где было принято решение продать спорный земельный участок, а деньги перечислить ворам в законе.
Обратившегося за помощью к криминальным авторитетам и одного из авторитетов задержали, второму криминальному авторитету предъявили обвинение в тюрьме. А вот вору в законе "Курма" предъявлено обвинение заочно, так как он не находится в Грузии.
Всем обвиняемых грозит от 3 до 15 лет тюрьмы в случае обвинительного приговора.