https://sputnik-georgia.ru/20220501/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-1-maya-266352127.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 1 мая

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 1 мая

На данный момент в стране 1 136 активных случаев, из них 287 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 68 пациентов тяжелое 01.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-01T19:41+0400

2022-05-01T19:41+0400

2022-05-01T19:58+0400

шестая волна

грузия

новости

общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/17/265452636_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e64e308fb29b9e0232ff0f67b40b57ea.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Грузинские медики из 72 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 41 факт заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:С начала пандемии в Грузии выявлено 1 655 170 случаев заражения.За последние 24 часа вылечился 161 человек, а с начала пандемии – 1 637 198. Скончались 16 810, за сутки три человека.За сутки сделано 7 287 тестов на коронавирус, в том числе 5 617 на антиген и 1 670 ПЦР-тестов. Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 0,99%, за последние 14 дней – 0,99%, за последние семь дней – 0,85%.К этому времени сделано 2 882 520 прививок, в том числе за последние сутки – 425.На данный момент в стране 1 136 активных случаев, из них 287 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 68 пациентов тяжелое, 849 пациентов проходят курс лечения дома.Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, коронавирус covid-19