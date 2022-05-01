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Фредерик Бегбедер летит в Грузию: когда и где пройдет встреча с писателем?

Фредерик Бегбедер летит в Грузию: когда и где пройдет встреча с писателем?

Грузинские читатели ожидают встречи со знаменитым французом с огромным удовольствием 01.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-01T22:52+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Автор нашумевших романов "99 франков" и "Любовь живет три года", знаменитый французский писатель и литературный критик Фредерик Бегбедер встретится с грузинскими читателями в Национальной парламентской библиотеке 4 мая. Информацию об этом распространило издательство Palitra L, которое издает книги Бегбедера на грузинском языке.Фредерик Бегбедер встретится со своими поклонниками, ответит на вопросы читателей, а также раздаст автографы. Начало встречи в 19:00.Интересно, что это не первый приезд в Грузию французского писателя, в Тбилиси он бывал и ранее.Фредерик Бегбедер родился во французском городе Нёйи-сюр-Сен (Neuilly-sur-Seine) под Парижем. Мать его была переводчицей дамских романов на французский язык, отец – профессиональным рекрутером.Выпускник Парижского института политических исследований, а затем и Высшей школы информации и коммуникации Бегбедер становится копирайтером в крупном рекламном агентстве Young and Rubicam. Одновременно он сотрудничал с популярными журналами Elle, Paris Match, Voici ou encore VSD в качестве литературного критика.Вскоре после выхода в свет романа "99 франков" (впоследствии переименованного в "14,99 евро"), представляющего собой острую сатиру, обличающую рекламный бизнес, Бегбедера увольняют из Young and Rubicam.Впоследствии Бегбедер стал бесплатным консультантом французского политика Робера Ю (Robert Hue) на президентских выборах 2002 года. А в январе 2003 года издательская группа Flammarion предложила Бегбедеру место редактора.Заслуженную славу одного из самых интересных современных французских писателей Фредерику Бегбедеру принесли романы "Воспоминания необразумившегося молодого человека" (1990), "Каникулы в коме" (1995), "Любовь живет три года" (1997), "Рассказики под экстази" (1999), "Романтический эгоист" и "99 франков", ставший лидером книжных продаж 2000 года во Франции.Кроме того, он выступил основателем литературной премии, которой удостоились, в частности, книги Мишеля Уэльбека и Виржини Депант.Бегбедер даже отметился в кинематографе – снялся в эпизодической роли в порнографическом фильме "Дочь лодочника".

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