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Фредерик Бегбедер летит в Грузию: когда и где пройдет встреча с писателем?
Фредерик Бегбедер летит в Грузию: когда и где пройдет встреча с писателем?
Грузинские читатели ожидают встречи со знаменитым французом с огромным удовольствием 01.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-01T22:52+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Автор нашумевших романов "99 франков" и "Любовь живет три года", знаменитый французский писатель и литературный критик Фредерик Бегбедер встретится с грузинскими читателями в Национальной парламентской библиотеке 4 мая. Информацию об этом распространило издательство Palitra L, которое издает книги Бегбедера на грузинском языке.Фредерик Бегбедер встретится со своими поклонниками, ответит на вопросы читателей, а также раздаст автографы. Начало встречи в 19:00.Интересно, что это не первый приезд в Грузию французского писателя, в Тбилиси он бывал и ранее.Фредерик Бегбедер родился во французском городе Нёйи-сюр-Сен (Neuilly-sur-Seine) под Парижем. Мать его была переводчицей дамских романов на французский язык, отец – профессиональным рекрутером.Выпускник Парижского института политических исследований, а затем и Высшей школы информации и коммуникации Бегбедер становится копирайтером в крупном рекламном агентстве Young and Rubicam. Одновременно он сотрудничал с популярными журналами Elle, Paris Match, Voici ou encore VSD в качестве литературного критика.Вскоре после выхода в свет романа "99 франков" (впоследствии переименованного в "14,99 евро"), представляющего собой острую сатиру, обличающую рекламный бизнес, Бегбедера увольняют из Young and Rubicam.Впоследствии Бегбедер стал бесплатным консультантом французского политика Робера Ю (Robert Hue) на президентских выборах 2002 года. А в январе 2003 года издательская группа Flammarion предложила Бегбедеру место редактора.Заслуженную славу одного из самых интересных современных французских писателей Фредерику Бегбедеру принесли романы "Воспоминания необразумившегося молодого человека" (1990), "Каникулы в коме" (1995), "Любовь живет три года" (1997), "Рассказики под экстази" (1999), "Романтический эгоист" и "99 франков", ставший лидером книжных продаж 2000 года во Франции.Кроме того, он выступил основателем литературной премии, которой удостоились, в частности, книги Мишеля Уэльбека и Виржини Депант.Бегбедер даже отметился в кинематографе – снялся в эпизодической роли в порнографическом фильме "Дочь лодочника".
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культура, грузия, новости, фредерик бегбедер, тбилиси, париж, франция, общество

Фредерик Бегбедер летит в Грузию: когда и где пройдет встреча с писателем?

22:52 01.05.2022
© photo: Sputnik / StringerФредерик Бегбедер на встрече в Доме писателей Грузии
Фредерик Бегбедер на встрече в Доме писателей Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.05.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Грузинские читатели ожидают встречи со знаменитым французом с огромным удовольствием
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Автор нашумевших романов "99 франков" и "Любовь живет три года", знаменитый французский писатель и литературный критик Фредерик Бегбедер встретится с грузинскими читателями в Национальной парламентской библиотеке 4 мая.
Информацию об этом распространило издательство Palitra L, которое издает книги Бегбедера на грузинском языке.
Фредерик Бегбедер встретится со своими поклонниками, ответит на вопросы читателей, а также раздаст автографы. Начало встречи в 19:00.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliФредерик Бегбедер раздает автографы своим поклонникам в грузинской столице
Фредерик Бегбедер раздает автографы своим поклонникам в грузинской столице - Sputnik Грузия, 1920, 30.04.2022
Фредерик Бегбедер раздает автографы своим поклонникам в грузинской столице
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Интересно, что это не первый приезд в Грузию французского писателя, в Тбилиси он бывал и ранее.
Фредерик Бегбедер родился во французском городе Нёйи-сюр-Сен (Neuilly-sur-Seine) под Парижем. Мать его была переводчицей дамских романов на французский язык, отец – профессиональным рекрутером.
Выпускник Парижского института политических исследований, а затем и Высшей школы информации и коммуникации Бегбедер становится копирайтером в крупном рекламном агентстве Young and Rubicam. Одновременно он сотрудничал с популярными журналами Elle, Paris Match, Voici ou encore VSD в качестве литературного критика.
© photo: Sputnik / StringerФредерик Бегбедер "Уна & Сэлинджер"
Фредерик Бегбедер Уна & Сэлинджер - Sputnik Грузия, 1920, 30.04.2022
Фредерик Бегбедер "Уна & Сэлинджер"
© photo: Sputnik / Stringer
Вскоре после выхода в свет романа "99 франков" (впоследствии переименованного в "14,99 евро"), представляющего собой острую сатиру, обличающую рекламный бизнес, Бегбедера увольняют из Young and Rubicam.
Впоследствии Бегбедер стал бесплатным консультантом французского политика Робера Ю (Robert Hue) на президентских выборах 2002 года. А в январе 2003 года издательская группа Flammarion предложила Бегбедеру место редактора.
© photo: Sputnik / StringerФредерик Бегбедер на встрече в Доме писателей Грузии
Фредерик Бегбедер на встрече в Доме писателей Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.04.2022
Фредерик Бегбедер на встрече в Доме писателей Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Заслуженную славу одного из самых интересных современных французских писателей Фредерику Бегбедеру принесли романы "Воспоминания необразумившегося молодого человека" (1990), "Каникулы в коме" (1995), "Любовь живет три года" (1997), "Рассказики под экстази" (1999), "Романтический эгоист" и "99 франков", ставший лидером книжных продаж 2000 года во Франции.
Кроме того, он выступил основателем литературной премии, которой удостоились, в частности, книги Мишеля Уэльбека и Виржини Депант.
Бегбедер даже отметился в кинематографе – снялся в эпизодической роли в порнографическом фильме "Дочь лодочника".
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