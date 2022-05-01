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Гарибашвили: большие ГЭС должны быть под контролем государства

Гарибашвили: большие ГЭС должны быть под контролем государства

У страны есть достаточно гидроресурсов и их надо использовать, заявил премьер-министр 01.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-01T09:36+0400

2022-05-01T09:36+0400

2022-05-01T09:36+0400

грузия

экономика

новости

ираклий гарибашвили

гэс

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Проекты строительства больших гидроэлектростанций в Грузии должно осуществлять государство, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, строительство ГЭС в Грузии необходимо, исходя из соображений энергонезависимости страны. "Мы из года в год покупаем все больше энергии. Мы завозим ее из Азербайджана и России, и это проблема, решением которой является максимально разумно использовать богатства страны – гидроресурсы", - сказал Гарибашвили. Потребление электроэнергии в Грузии растет: за десять месяцев с начала 2021 года в Грузии было потреблено 12,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 21,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Дефицит электроэнергии Грузия восполняла за счет импорта от соседей: России (более 1 млрд Квт.ч), Турции (161,2 млн Квт.ч) и Азербайджана (505,7 млн Квт.ч). По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Для того, чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, гэс