https://sputnik-georgia.ru/20220501/gruzino-cheshskiy-biznes-forum-proydet-v-tbilisi-266352919.html

Грузино-чешский бизнес-форум пройдет в Тбилиси

Грузино-чешский бизнес-форум пройдет в Тбилиси

В рамках форума состоятся двусторонние деловые встречи между представителями чешских и грузинских компаний 01.05.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Председатель Сената парламента Чехии Милош Выстрчил примет участие в открытии чешско-грузинского бизнес форума 3 мая.По сообщению Торгово-промышленной палаты Грузии, в рамках форума состоятся двусторонние деловые встречи между представителями чешских и грузинских компаний, на которых будет предоставлена информация о новых возможностях для ведения и расширения бизнеса, получения новых инвестиций.Мероприятие организовано Торгово-промышленными палатами Грузии и Чехии, а также посольством Чехии.Грузия и Чехия установили дипломатические отношения в январе 1993 года. Отношения между странами динамично развиваются как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Стороны развивают сотрудничество в основном в сфере энергетики и туризма.

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