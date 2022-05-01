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Грузино-чешский бизнес-форум пройдет в Тбилиси
Грузино-чешский бизнес-форум пройдет в Тбилиси
В рамках форума состоятся двусторонние деловые встречи между представителями чешских и грузинских компаний 01.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-01T22:19+0400
2022-05-01T22:19+0400
2022-05-01T22:19+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Председатель Сената парламента Чехии Милош Выстрчил примет участие в открытии чешско-грузинского бизнес форума 3 мая.По сообщению Торгово-промышленной палаты Грузии, в рамках форума состоятся двусторонние деловые встречи между представителями чешских и грузинских компаний, на которых будет предоставлена информация о новых возможностях для ведения и расширения бизнеса, получения новых инвестиций.Мероприятие организовано Торгово-промышленными палатами Грузии и Чехии, а также посольством Чехии.Грузия и Чехия установили дипломатические отношения в январе 1993 года. Отношения между странами динамично развиваются как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Стороны развивают сотрудничество в основном в сфере энергетики и туризма.
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грузия, новости, чехия, политика, экономика
Грузино-чешский бизнес-форум пройдет в Тбилиси
В рамках форума состоятся двусторонние деловые встречи между представителями чешских и грузинских компаний
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Председатель Сената парламента Чехии Милош Выстрчил примет участие в открытии чешско-грузинского бизнес форума 3 мая.
По сообщению Торгово-промышленной палаты Грузии, в рамках форума состоятся двусторонние деловые встречи между представителями чешских и грузинских компаний, на которых будет предоставлена информация о новых возможностях для ведения и расширения бизнеса, получения новых инвестиций.
Мероприятие организовано Торгово-промышленными палатами Грузии и Чехии, а также посольством Чехии.
Председатель Сената прибыл в Грузию в воскресенье. В рамках своего визита Милош Выстрчил встретится с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили, с представителями парламентских оппозиционных фракций, политических групп и парламентского большинства.
Грузия и Чехия установили дипломатические отношения в январе 1993 года. Отношения между странами динамично развиваются как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Стороны развивают сотрудничество в основном в сфере энергетики и туризма.